L'actualité régionale en bref

Tourisme Bécancour, en collaboration avec le Parc régional de la rivière Gentilly, lance un concours hivernal afin de promouvoir la destination bécancouroise sur les réseaux sociaux cet hiver.

Sports de plus en plus pratiqués sur le territoire de Bécancour, la raquette, le fat bike et le ski hok sont des incontournables de la saison hivernale au Parc régional de la rivière Gentilly. Nouvellement en 2017, la raquette à pas glissés s'est ajoutée à cette offre.

Ce concours, d'une valeur de 320 $, permettra à une famille de gagner un forfait comprenant une location de raquette à pas glissé pour six personnes, deux nuitées en chalet grand confort et l'accès aux activités sur place. Un prix valide pour un maximum de six personnes (deux adultes et quatre enfants).

Les participants ont jusqu'au 3 février pour participer à ce concours en aimant la page Facebook de Tourisme Bécancour et en remplissant le formulaire sous l'onglet «concours». Le tirage se fera le 6 février 2017.