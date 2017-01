Nathalie Dubois est réembauchée

(Trois-Rivières) Nathalie Dubois, cette préposée aux bénéficiaires qui avait été congédiée par le Centre intégré universitaire de santé de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) car elle était en congé de maladie depuis trop longtemps au sens de sa convention collective a finalement été réembauchée.

Les représentants syndicaux de Mme Dubois ont rencontré la direction du CIUSSS-MCQ jeudi après-midi afin de discuter de la situation. Les deux parties se sont entendues pour qu'elle recouvre son emploi.

Les deux parties ont cependant convenu que les détails de cette entente particulière resteront confidentiels. Il n'a donc pas été possible de savoir pour combien de temps le lien d'emploi a été réactivé et si la dame bénéficiera à nouveau du régime d'assurance pour les médicaments et les soins de santé.

Plus de détails dans l'édition de vendredi.