Le centre Vallée du Parc fermé jeudi en raison de la météo

(Shawinigan) Le Centre de glisse Vallée du Parc de Shawinigan a décidé de ne pas ouvrir ce jeudi en raison des prévisions météorologiques et «par souci de préserver la qualité des conditions de glisse offertes sur la montagne», indique un communiqué émis jeudi matin.

On assure que le centre sera rouvert le vendredi 13 janvier dès 9 h. «Au cours des derniers jours, un bris mécanique avait forcé l'arrêt complet du télésiège. La remontée sera de nouveau en opération dès l'ouverture de la station vendredi», précise également le communiqué.

Les sentiers de patinage du Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne sont pas ouverts non plus en ce jeudi en raison de la pluie, mais on prévoit les rendre à nouveau accessibles vendredi, tenant compte des prévisions météo.

Les patinoires extérieures du territoire de la Ville de Trois-Rivières sont également fermées.