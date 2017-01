Les conditions routières sont encore difficiles en Mauricie

(Trois-Rivières) Le mélange de pluie, de neige et de glace a rendu les conditions routières difficiles encore jeudi matin. La Sûreté du Québec a signalé plusieurs sorties de route et fermetures de tronçons en divers endroits dans la région.

«On ne signale rien de majeur, soit aucune collision avec blessés, mais plusieurs sorties de route», résumait la sergente Annie Thibodeau, agente d'information à la SQ, à 8 h 30.

Entre 6 h 30 et 7 h 30, trois sorties de route se sont produites entre les kilomètres 215 et 240 de l'autoroute 40, direction est, soit entre Saint-Maurice et Champlain.

Par ailleurs, la route 349 a été fermée tôt en matinée, entre le rang Waterloo et Saint-Paulin, notamment en raison des deux sorties de route d'un camion de 53 pieds et d'une sableuse.

Enfin, la côte de la Baie, qui relie l'autouroute 55 au centre-ville de Shawinigan, a été fermée à deux reprises à cause de son mauvais état.