La pluie et la glace dérangent

(Trois-Rivières) Le mélange de pluie et de glace sur les chaussées a rendu les conditions routières difficiles encore jeudi matin. La Sûreté du Québec a signalé au total une douzaine de sorties de route et deux fermetures de tronçons de routes en divers endroits dans la région.

La sergente Annie Thibodeau, agente d'information à la SQ, précisait que les incidents ne s'étaient pas révélés majeurs et qu'on n'avait déploré aucune collision avec blessés.

Entre 6 h 30 et 7 h 30, trois sorties de route se sont produites entre les kilomètres 215 et 240 de l'autoroute 40, direction est, soit entre Saint-Maurice et Champlain.

Par ailleurs, la route 349 a été fermée tôt en matinée, entre le rang Waterloo et Saint-Paulin, notamment en raison des deux sorties de route d'un camion de 53 pieds et d'une sableuse. Enfin, la côte de la Baie, qui relie l'autoroute 55 au centre-ville de Shawinigan, a été fermée à deux reprises à cause de son mauvais état.