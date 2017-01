Dame nature fait des siennes

(Trois-Rivières) La région n'a pas été épargnée mercredi matin par les caprices de Dame nature qui, en plus de laisser des acumulations de neige, a aussi ajouté de la pluie verglaçante, de la pluie et des vents violents à son tableau, causant du même coup des accidents et sorties de routes à différents endroits de même que plusieurs pannes électriques.

À 10h, 2732 clients étaient toujours privés d'électricité en Mauricie, et 869 au Centre-du-Québec. À Trois-Rivières, deux pannes paralysent le réseau, soit dans le secteur Saint-Louis-de-France à proximité de la rivière Saint-Maurice, ainsi qu'au nord du boulevard des Forges, entre le boulevard des Chenaux et la rue Tebutt. Au Centre-du-Québec, les pannes sont concentrées près des municipalités de Lemieux et de Sainte-Sophie-de-Lévrard.

Par ailleurs, deux autobus scolaires ont été impliqués dans deux sorties de routes différentes mercredi matin sur la rue Notre-Dame à Saint-Maurice. Le premier incident est survenu à 7h10, alors qu'un autobus scolaire a été déporté par le vent et a effectué une sortie de route en raison de la chaussée glissante. Dans l'autre cas, vers 7h40, un autobus et un camion ont aussi été déportés par le vent et ont fait une sortie de route, mais il n'y aurait pas eu de collision. Dans les deux cas, personne n'a été blessé.

À Trois-Rivières, les équipes des Travaux publics et les déneigeurs sont à pied d'oeuvre pour dégager les rues, mais aussi pour éviter les accumulations d'eau en raison des puisards bouchés par la glace et le frasil.

