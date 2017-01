Une nomination méritée, dit Yves Lévesque

«Est-ce que c'est un plus pour notre région? Assurément oui, mais en même temps, M. Champagne faisait déjà un travail extraordinaire comme député. J'ai toujours dit que ça prend un député au pouvoir si on souhaite faire avancer les dossiers, et on constate que M. Champagne a beaucoup d'influence au niveau gouvernemental. Il a amené beaucoup de ministres, et même le Premier ministre dans la région. Il a démontré qu'il est capable de négocier avec les gens de son parti», mentionne Yves Lévesque.

Ainsi, le sachant désormais ministre, M. Lévesque ne doute pas que la région en tirera certains bénéfices, lui qui attend déjà le nouveau ministre du Commerce international avec une certaine liste d'épicerie qu'il souhaite lui soumettre. De ce nombre, notons le dossier de l'aéroport de Trois-Rivières, du train à haute vitesse ainsi que de l'aide financière et de la norme du béton pour les victimes de la pyrrhotite.

Tous les détails dans Le Nouvelliste de mercredi