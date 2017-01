Audrey Tremblay

(La Tuque) Dame nature n'a pas fini de nous surprendre avec ses hauts et ses bas. Après avoir battu des records de froid pour un 9 janvier à La Tuque et à Trois-Rivières, le mercure sera à la hausse et dépassera le point de congélation en milieu de semaine.