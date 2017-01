Actualité régionale en bref

L'avis d'ébullition préventif émis le 3 janvier dernier par la Ville de Shawinigan est maintenant levé. L'eau est désormais sécuritaire et peut être consommée sans problème. Il n'est donc plus nécessaire de la faire bouillir avant de la consommer. L'avis d'ébullition touchait des citoyens du secteur Lac-à-la-Tortue desservis par le réseau d'aqueduc, à l'exception du rang Saint-Mathieu et de la rue de la Poudrière. Normalement, les citoyens concernés par cet avis d'ébullition ont été joints par le système de messagerie automatisée de la Ville de Shawinigan. Ceux qui n'ont pas été joints par ce système sont invités à s'inscrire en ligne à www.shawinigan.ca/smac ou en téléphonant au Service aux citoyens au 819 536-7200