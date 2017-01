Après la neige, le froid

Ces dernières n'auront cependant rien à voir avec celles des froids sibériens qui peuvent frapper le Québec en cette période de l'année. Selon Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada, les températures pourraient descendre un peu en bas de -7 degrés Celsius le jour et -18 degrés Celsius la nuit. Ces données constituent les normales de saison pour Trois-Rivières.

«Ça ne sera pas une vague de froid jamais vue. On arrive simplement en janvier et février, qui sont les mois les plus froids. C'est un anticyclone qui s'en vient et qui nous apportera de l'air froid. Les bourrasques de neige de jeudi matin ont été causées par ce phénomène météorologique. C'était un peu venteux jeudi, mais ça va se calmer après. Nous aurons donc de belles journées ensoleillées, froides et avec peu de vent. Pendant près d'une semaine, nous ne devrions pas avoir de précipitations. On ne peut pas tout avoir en même temps», lance à la blague la météorologue d'Environnement Canada.

Les forts vents qui ont frappé la région en matinée jeudi ont quelque peu compliqué les déplacements sur le réseau routier. Heureusement, aucun incident grave n'a été rapporté, si ce n'est que quelques sorties de route et accrochages n'ayant fait aucun blessé.

Plusieurs pannes d'électricité sont survenues dans la nuit de mercredi à jeudi et en matinée jeudi, notamment dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. La majorité des abonnés d'Hydro-Québec qui ont été touchés avaient été rebranchés en fin de journée jeudi.