World Marathon Challenge: Patrick Charlebois est prêt!

C'est un athlète détendu et visiblement en confiance qu'a récemment rencontré Le Nouvelliste. À moins de deux semaines de son départ pour le Chili le 14 janvier, d'où il partira quelques jours plus tard pour l'Antarctique afin d'y courir le premier des sept marathons du World Marathon Challenge le 23 janvier, le conseiller financier de 46 ans peaufinait sa préparation et indiquait que le gros du travail était fait.

Même s'il est habitué de relever des défis de taille sur le plan athlétique, il a avoué qu'il était habité d'une certaine nervosité à l'approche de la compétition qui en sera à sa troisième édition. Il considère donc qu'il se doit de relativiser l'ampleur du défi afin de pouvoir le traverser comme il aimerait le faire, et ce, même si les gens qu'il rencontre depuis quelques semaines répètent que ce qu'il l'attend est gigantesque.

«Le mental est important. Je donne toujours un sens figuré aux choses pour m'aider à accepter le défi. Au lieu de dire que je m'apprête à courir sept marathons sur sept continents en sept jours, j'y vais avec une touche de modestie et je me dis que je vais manger sept desserts sur sept continents en sept jours! C'est ça mon but», lance-t-il à la blague tout juste avant de rappeler qu'un marathon allait précéder chacun de ces sept desserts.

Pour un coureur de la trempe de Patrick Charlebois, qui a notamment complété les six marathons majeurs de la planète au cours des dernières années, la préparation pour une épreuve de 42,2 kilomètres n'a rien de sorcier. À la limite, le faire pendant sept jours consécutifs dans des conditions optimales et au même endroit constituerait un défi relativement facile à relever. Mais l'accomplir en 168 heures, dont 55 consacrées au transport en avion, sur sept continents où les conditions climatiques sont très différentes, c'est une autre paire de manches.

Le Trifluvien a donc dû revoir complètement son approche. Il a notamment embauché un entraîneur réputé, l'olympien Joël Bourgeois, et a eu recours à l'expertise de la nutritionniste Josiane Tanguay. Habitué de ne pas trop changer ses habitudes alimentaires à l'approche d'une course et de ne manger pratiquement rien pendant un marathon, se pencher sur l'aspect nutrition a entre autres été une grande nouveauté pour lui.

«Mon entraîneur m'a dit: ''It's an eating contest!'' C'est celui qui mangera le plus qui va gagner. Il va falloir vraiment manger avant, pendant et après parce que la fin d'un marathon sera le début de l'autre dans ce défi. Pour récupérer le plus possible, il va falloir que je m'hydrate et que je mange le plus possible même si je n'aurai pas faim. J'ai appris pendant l'entraînement que ça sera payant», explique-t-il.

Les spécialistes impliqués dans sa préparation ont également dû adapter leurs méthodes et leur approche en raison de l'ampleur et la complexité du défi.

«Ma nutritionniste Josiane [Tanguay] a mesuré ma masse et pris mon taux de gras. Je me sens un peu comme un rat de laboratoire pour elle. Elle expérimente des produits avec moi. Elle en a profité pour voir ce que ça va donner et prendra les mêmes mesures après», mentionne-t-il avant d'ajouter qu'il avait perdu plus d'une dizaine de livres en prévision de son «périple» athlétique.