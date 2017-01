Déneigement: encore au moins 48 heures

(Trois-Rivières) La tempête de neige qui s'est abattue sur la région durant les derniers jours n'a donné aucun répit aux déneigeurs, qui travaillent jour et nuit pour dégager les rues résidentielles et artères principales à Trois-Rivières et Shawinigan. Et les citoyens devront s'armer de patience car les opérations devraient se poursuivre pour encore au moins les deux prochains jours.