Horodateurs à Shawinigan: la Ville n'est toujours pas décidée

Les travaux majeurs de réfection et d'embellissement sur l'avenue de la Station et la 5e Rue de la Pointe, en 2014 et 2015, ont repoussé l'installation des horodateurs. À la présentation du budget à pareille date l'an dernier, il était prévu que ce projet se concrétise enfin à l'automne 2016. Rien ne s'est produit et le maire, Michel Angers, ne peut même pas garantir l'arrivée des horodateurs l'an prochain.

François Gervais