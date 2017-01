Le Rouge Vin vendu à l'interne

(Trois-Rivières) Six mois après avoir fait l'acquisition de quatre restaurants McDonald's dans le Bas-Saint-Laurent, Pierre Dubillard et son épouse Valérie Desrosiers viennent de se départir de leur restaurant Le Rouge Vin, situé à l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. Actionnaires depuis 2012, ce sont deux employés, Hugo Hamelin et Patrick Buisson, qui prennent le relais.

Officialisée le 1er janvier dernier, la transaction concerne l'ensemble des entités composant Le Rouge Vin, c'est-à-dire, le restaurant, le service de traiteur, la terrasse-soleil ainsi que les salles de réception. Les nouveaux propriétaires, qui occupent respectivement les fonctions de chef cuisinier et de directeur des opérations, entendent bien poursuivre «la mission d'excellence de ce joyau de la restauration trifluvienne».

«Après réflexion, nous avons décidé, Valérie et moi, de nous consacrer à nos quatre restaurants McDonald's qui sont situés dans la région du Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, nous habitons maintenant cette région et il devenait naturel de confier les rênes de cette belle aventure qu'est Le Rouge Vin à deux personnes compétentes qui poursuivent la même mission que nous», a indiqué Pierre Dubillard.

Avec sa conjointe, celui-ci avait fondé Le Rouge Vin en 2004, soit à une période où il n'y avait plus de service de restauration à l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. C'est sa formation en gestion hôtelière qui l'avait amené à démarrer son restaurant gastronomique. En plus d'avoir relevé le défi de ramener un restaurant à l'hôtel, le couple a su offrir des services complémentaires de qualité comme le traiteur ainsi que la location de salles.

Au tournant de la quarantaine, ce père de famille a voulu réaliser un rêve qu'on lui disait pourtant inaccessible en mettant la main sur quatre restaurants McDonald's qui sont situés à La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac et Rivière-du-Loup, pour deux d'entre eux.

«Nous sommes fiers de relever ce nouveau défi. Nous avons travaillé avec ardeur au cours des dernières années afin d'offrir à nos clients un service professionnel et de grande qualité. De plus, nous avons développé des partenariats d'envergure en Mauricie et nous nous sommes engagés activement dans la vie sociale et économique de Trois-Rivières», a commenté Patrick Buisson. «Nous souhaitons poursuivre le développement du Rouge Vin. Valérie et Pierre nous confient une entreprise en santé et nous allons continuer à y investir notre coeur et notre temps », renchérit le copropriétaire, Hugo Hamelin.

Comptant 85 employés, Le Rouge Vin a effectivement développé des partenariats avec plusieurs entreprises dont le Centre funéraire Rousseau, Boréalis, Le Cirque du Soleil, le Musée Québécois de culture populaire, l'Amphithéâtre Cogeco, le Centre sportif Alphonse-Desjardins, le Moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac, la Cité de l'énergie, Espace Shawinigan et le Club de golf Godefroy. De plus, Le Rouge Vin participe à de nombreux événements de la Mauricie comme, par exemple, le Grand Prix, le Festivoix et le Festival international de la poésie.