Le restaurant Le Rouge Vin vendu

(Trois-Rivières) Les fondateurs et propriétaires du restaurant Rouge Vin de l'hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières, Pierre Dubillard et Valérie Desrosiers, ont officiellement vendu leur commerce. Le restaurant passe aux mains des actuels chef cuisinier et directeur des opérations, Hugo Hamelin et Patrick Buisson, qui étaient actionnaires de l'entreprise depuis 2012.