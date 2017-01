Une autre bordée de neige!

Entre 20 et 30 centimètres de neige sont tombés et tomberont sur Trois-Rivières et les environs au cours des journées de mardi et mercredi. Les premiers flocons ont d'ailleurs fait leur apparition dans le ciel trifluvien tôt mardi matin. Trois belles journées hivernales au cours desquelles le soleil sera à l'honneur sont cependant prévues pour jeudi, vendredi et samedi.

«C'est de la neige à partir de la Mauricie et jusque dans le Bas-du-Fleuve. Il devrait y avoir une amélioration graduelle au cours de la journée de mercredi mais ça ne cessera pas avant la nuit de mercredi à jeudi. Par contre, la grande partie [de la neige prévue] devrait être tombée d'ici mercredi matin. On se retrouvera à l'arrière du système jeudi, ce qui entraînera une amélioration graduelle au cours de la matinée. On devrait donc voir le soleil en après-midi. En raison d'une crête de haute pression, ça se poursuivra vendredi sur le sud et le centre de la province. Les températures seront plus froides, mais dans les normales pour le mois de janvier», explique Maxime Desharnais, météorologue à Environnement Canada.

Cette tempête a évidemment compliqué les déplacements des automobilistes au cours de la journée de mardi. Près d'une quarantaine d'accidents et de sorties de route sans trop de gravité ont été rapportés par la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Trois-Rivières.

Un face-à-face duquel sont sortis avec des blessures légères les conducteurs impliqués s'est notamment produit en matinée mardi dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan.

Ce bilan est d'ailleurs très positif vu l'état dans lequel se trouvaient certains secteurs du réseau routier de la région, entre autres sur les autoroutes 55 et 40 ainsi que la route 155.