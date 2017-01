Le Top 10 de l'année en politique

Marc Rochette

Le Nouvelliste Le Nouvelliste (Trois-Rivières) Le Nouvelliste vous présente aujourd'hui son Top 10 de l'année 2016 des personnalités qui ont retenu l'attention en politique

Sylvie Roy

Sylvie Roy

La classe politique québécoise fut ébranlée en plein coeur de l'été par l'annonce du décès de la députée d'Arthabaska, Sylvie Roy, à l'âge de 51 ans. La Latuquoise avait été élue à cinq reprises depuis 2003, d'abord comme députée adéquiste, jusqu'en 2011, puis caquiste jusqu'en 2015, pour siéger indépendante après avoir quitté la CAQ avec fracas. Plusieurs élus, dont le premier ministre Philippe Couillard et son ancien chef, François Legault, ont assisté à ses funérailles qui furent célébrées à la cathédrale de Trois-Rivières.

Julie Boulet

Julie Boulet

L'année 2016 aura été marquée par le retour au cabinet de la députée de Laviolette, Julie Boulet, à titre de ministre du Tourisme et ministre responsable de la Mauricie. De toute évidence, le premier ministre lui a pardonné son témoignage éprouvant à la commission Charbonneau en mai 2014, soit peu de temps après l'élection des libéraux. Écartée du premier cabinet Couillard au printemps de la même année, Julie Boulet n'avait pas caché sa profonde déception.

Jean-Denis Girard

Jean-Denis Girard

L'un des grands perdants du remaniement ministériel exercé en début d'année par le premier ministre Philippe Couillard fut sans contredit le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard. Celui-ci fut démis de ses fonctions de ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional du Québec, et de ministre régional.

Alain Drouin et Geneviève Dubois

Alain Drouin et Geneviève Dubois

Un peu plus d'un an avant l'échéance électorale, le maire de Nicolet, Alain Drouin, a causé une surprise en annonçant sa démission pour des raisons de santé. Le politicien de 65 ans se remettait difficilement d'une opération au coeur qu'il avait subie en début d'année. Celui qui occupait ce poste depuis 2005, après avoir été conseiller municipal de 1979 à 1983, a fait l'annonce de son départ dans un hôtel de ville qu'il avait fraîchement rénové sous son administration. Une élection partielle à la mairie de Nicolet n'aura pas été nécessaire alors que la conseillère Geneviève Dubois fut la seule candidate. À l'exception de Suzanne Rousseau qui a déjà occupé cette fonction à Nicolet-Sud, de 1987 à 1993, Geneviève Dubois est devenue la première femme à assumer cette responsabilité pour la ville de Nicolet. Son père, Clément Dubois, l'aura précédée de 1987 à 1994 et de 2001 à 2005. À peine élue, la nouvelle mairesse devra composer avec un autre rendez-vous électoral en novembre 2017.

François-Philippe Champagne

François-Philippe Champagne

Il a beau être député fédéral de Saint-Maurice, François-Philippe Champagne en mène large dans la région par sa position privilégiée au sein de l'équipe du premier ministre Justin Trudeau. C'est d'ailleurs sous sa gouverne que le fédéral a annoncé une aide de 30 millions de dollars sur trois ans aux victimes de la pyrrhotite. En plus d'avoir procédé à plusieurs annonces, dont 15 millions de dollars au parc national de la Mauricie, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances s'est fait passablement visible à l'échelle du pays.

Donald Martel

Donald Martel

Fidèle à son habitude, le député caquiste de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a veillé au grain dans plusieurs dossiers. Entre autres, il a réclamé une commission parlementaire au sujet de la centrale de TransCanada à Bécancour. Il a également déploré le bilan des grands projets autour du parc industriel de Bécancour depuis dix ans: des investissements de 200 millions $ au lieu des 12 milliards $ annoncés, la création de 200 emplois contrairement aux 2700 projetés et une perte nette de 1100 emplois. Il a terminé l'année en surveillant la saga des terrains contaminés à Bécancour.

Jean-Guy Dubois

Jean-Guy Dubois

Non seulement le maire de Bécancour a continué de ronger son frein par rapport aux grands projets du parc industriel qui ne débloquent pas, mais il a été confronté en fin d'année à une histoire de terres contaminées qui est venue occulter l'annonce de PureSphera. Malgré les nuages gris qui s'accrochent sur sa ville, le premier magistrat a organisé deux petites séductions à saveur économique et touristique en plus de présenter son plan de match, appuyé d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Pierre Michel Auger

Pierre Michel Auger

Même s'il n'est pas ministre, le député de Champlain, Pierre Michel Auger, s'est distingué au plan provincial en faisant partie du top 10 des élus les plus bavards, avec 506 interventions, selon une compilation de La Presse, tirée à partir du site de l'Assemblée nationale. Il est appelé à intervenir de façon régulière comme président de la Commission de l'aménagement du territoire, mais également comme membre de la Commission de la culture et de l'éducation. Et à cela s'ajoute l'étude des crédits.

Amina Chaffaï

Amina Chaffaï