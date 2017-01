Cannabis: des députés pour la décriminalisation

En principe, le vétéran à la Chambre des communes se dit favorable à la légalisation de la marijuana, tout comme son parti. «On l'a fait pour l'alcool. En autant que c'est l'État qui le contrôle. Ç'a été ça pour la boisson et le jeu. Quand on a enlevé d'entre les mains du monde interlope les machines à jeux, c'est l'État qui profite d'un milliard», souligne-t-il.

Pour sa part, le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, dit avoir davantage de questions que de réponses à ce sujet. «Ce qui m'apparaît clair et confus de la part des libéraux, on a parlé d'une légalisation rapide pendant la campagne, et un an plus tard, on a à peine avancé. D'un côté de la bouche, on dit qu'on va légaliser la possession simple de cannabis et de l'autre côté, on continue de faire des dossiers criminels à des gens qui sont pris pour possession simple ou à n'importe quel adolescent qui fait une expérience d'un joint. Ça me pose problème sérieusement», confie-t-il.

D'où son opinion voulant que «l'étape qui aurait été logique et qui est celle où moi je me situe présentement, c'est celle de la décriminalisation». «Je ne vois pas comment se fait-il qu'on monterait un dossier criminel à un jeune qui est pris pour possession simple ou qui a fait une expérience de pot et qui mettrait de sérieuses embûches à d'ambitions futures de voyage ou de carrière à l'extérieur du pays alors qu'on a promis la légalisation. Il me semble que la première étape qui aurait pu être faite rapidement, cela aurait été au moins celle de la décriminalisation», affirme M. Aubin.

C'est sans compter que pour lui, la légalisation est encore problématique, entre autres, «parce qu'il y a plein de questions qui demeurent sans réponse, notamment sur les teneurs en THC». «Le joint de pot qui se fumait alors que j'étais adolescent et celui qui se consomme aujourd'hui a passablement changé», signale le député trifluvien.

Celui-ci dit douter que la marijuana sera moins accessible par sa légalisation et craint que le crime organisé se réorganise en offrant des drogues plus fortes. «Et pour l'alcool, on détient les moyens de vérifier si les conducteurs conduisent en état d'ébriété alors que pour des conducteurs qui auraient consommé du cannabis, je ne sais pas encore quel est l'instrument par lequel on va mesurer ça et empêcher ces gens-là de prendre la route. Si l'alcool, c'est criminel au volant, j'imagine bien que le cannabis doit l'être aussi», poursuit M. Aubin.

Même s'il dit avoir très hâte de voir le projet de loi et ce qu'il contient, ce dernier n'en démord pas: «la priorité aurait été d'au moins procéder à la décriminalisation pour être cohérent entre le discours de la campagne électorale et un éventuel projet de loi à venir».

Pour le député libéral de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, la légalisation vise à s'assurer que le cannabis ne soit pas accessible aux jeunes. «En termes de santé publique, de sécurité publique, on veut s'assurer que ces substances-là n'arrivent pas dans les mains des jeunes, que la production soit réglementée et qu'on enraye le crime organisé autour de ça», conclut celui dont le gouvernement est «en train de regarder la question pour voir ce qu'il y a de mieux à faire».