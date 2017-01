Opération Nez Rouge a raccompagné 2831 personnes dans la région

(Trois-Rivières) L'organisation d'Opération Nez Rouge a dressé le bilan de sa campagne 2016 mardi. Les bénévoles ont effectué 58 701 raccompagnements au Québec, dont 2831 dans les territoires de Trois-Rivières, Shawinigan, Mékinac et Nicolet-Bécancour.

Du 25 novembre au 31 décembre, 1783 citoyens de la région de Trois-Rivières (incluant Louiseville et Maskinongé huit soirs) ont eu recours aux services d'Opération Nez Rouge, alors que les bénévoles de Shawinigan ont raccompagné 670 personnes.

Dans le secteur Nicolet-Bécancour, 213 automobilistes ont été raccompagnés, et 165 l'ont été dans la MRC de Mékinac.

La soirée du vendredi 16 décembre a été la plus occupée à Trois-Rivières (219 raccompagnements) et dans Mékinac (30).

À Shawinigan, les deux soirées les plus achalandées ont été vécues les samedis 10 et 17 décembre, avec respectivement 78 et 75 raccompagnements.

Les bénévoles de Nicolet-Bécancour ont connu leur soirée la plus dense le 10 décembre, en reconduisant 40 personnes.

Ces données sont légèrement supérieures à celles de 2015, où on avait raccompagné 1657 conducteurs à Trois-Rivières, 619 à Shawinigan, 201 dans Nicolet-Bécancour et 171 dans Mékinac, pour un total de 2648.

En 2016, Opération Nez Rouge était présente dans 100 communautés canadiennes, dont 60 québécoises. Plus de 55 600 bénévoles ont donné de leur temps au Canada, dont 43 002 au Québec.