Adèle, premier bébé en Mauricie

(Trois-Rivières) Le premier bébé de l'année dans la région s'est pointé le nez rapidement, dimanche, à Trois-Rivières. La petite Adèle est née en pleine santé, un peu plus d'une heure après l'arrivée de la nouvelle année. Un jour de l'An spécial pour les nouveaux parents Tania Lafontaine et David Thibault.

«C'est spécial d'avoir le premier de l'année et d'avoir un bébé dans les bras. C'est vraiment un beau sentiment», a souligné d'entrée de jeu Tania Lafontaine.

La petite Adèle devait naître la veille de Noël. Mais elle en a décidé autrement.

«La période des Fêtes a été un peu différente pour nous cette année. Ç'a passé très vite je dois dire», a lancé la maman qui avoue qu'elle ne s'attendait pas à donner naissance au premier enfant de la nouvelle année dans la région.

«On avait hâte qu'elle arrive», assure-t-elle.

À son arrivée au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières du CIUSSS-MCQ, la petite Adèle pesait un peu plus de 7 livres et mesurait 50 centimètres. Il s'agit du premier enfant du couple et du premier petit-enfant tant du côté de la famille de la mère que de celle du père.

Maintenant que la nouvelle année et le bébé sont arrivés, on se souhaite la santé et beaucoup de bonheur dans cette nouvelle petite famille.

Du côté de Shawinigan, le premier bébé est né à 2 h 46 dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit du petit Loik, le garçon de Jessica Robin Vincent et de Jonathan Savard.

Dans la province, le premier bébé de l'année né au Québec serait arrivé une minute après minuit le 1er janvier à Joliette. Une petite fille, pesant un peu plus de 6 livres, qui s'appelle Amy.