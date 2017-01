Pas de vacances pour Dame Nature

(Trois-Rivières) Les automobilistes devront faire preuve de prudence sur les routes dans les prochains jours. Dame Nature prévoit encore de la neige et du verglas pour le Québec, mardi et mercredi. La région ne sera pas épargnée.

À Trois-Rivières, la neige devrait faire son entrée mardi selon Environnement Canada. De 5 à 10 centimètres de neige sont attendus. Mercredi, ce sera de la neige ou de la pluie avec un maximum de plus 1.

Rien par contre pour empêcher les pêcheurs de taquiner le poisson à Sainte-Anne-de-la-Pérade où l'on connaît un début de saison exceptionnel. D'ailleurs, les cabanes installées sur la rivière affichaient complet, lundi.

«On est très fier et ça fait du bien! L'an passé à cette date, on regardait l'eau couler... Par contre, je peux vous dire que là c'est un début de saison canon pour la pêche aux petits poissons des chenaux», a lancé le président de l'Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux (APPPPC), Steve Massicotte.

La température des prochains jours n'aura pas d'impact, si ce n'est que de retarder les amateurs de pêche aux petits poissons des chenaux sur la route.

«Il n'y a aucun problème pour les chalets, mis à part les conditions routières peut-être!», assure-t-il.

Une cinquantaine de chalets devraient faire leur apparition bientôt pour compléter le village. Steve Massicotte n'est pas sans rappeler qu'il est préférable de réserver avant de se présenter sur la rivière Sainte-Anne afin d'éviter une mauvaise surprise.

«On est dans un rythme de croisière assez impressionnant présentement. [...] Le téléphone ne dérougit pas et tous ceux qui ne sont pas venus l'an passé se dépêchent à venir, on dirait. Les gens doivent réserver leur chalet s'ils veulent avoir une place», soutient le président de l'APPPPC.

Au Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la journée de lundi a été très achalandée. Plus de 1500 personnes y ont profité des joies de l'hiver. Une journée à l'image du début de saison particulièrement exceptionnel.

«C'est une journée record! Dame Nature est très généreuse avec nous. On est super content, il y a eu beaucoup de gens durant les Fêtes», a mentionné Thérèse Deslauriers, directrice administrative du Domaine de la forêt perdue.

Même si on n'aime pas particulièrement voir arriver la pluie verglaçante, on reste positif et on souligne qu'on va redoubler d'ardeur pour garder la qualité des sentiers.

«Il y a moins de gens. C'est certain. On leur demande de ne pas patiner, mais il y en a qui souhaitent y aller quand même. Alors on redouble d'efforts la nuit pour réparer tout ça», a souligné Mme Deslauriers.