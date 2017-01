À surveiller en 2017

À la tête du conseil d'administration de l'île Saint-Quentin, André Noël sera aux premières loges pour voir commencer les travaux dans le but d'offrir les services d'aqueduc et d'égout à l'île. Un règlement d'emprunt de 2 M$ avait d'ailleurs été adopté cette année en prévision de ces travaux, qui ne sont que la première étape d'une phase de développement récréo-touristique pour l'île Saint-Quentin.

Le 5 novembre prochain, les Trifluviens seront appelés aux urnes pour choisir le prochain conseil municipal. On sait déjà que le maire Yves Lévesque sera de la course à la mairie pour un cinquième mandat. Les premières semaines de 2017 seront à surveiller à savoir si le conseiller municipal Jean-François Aubin se lancera lui aussi, lui qui est présentement en réflexion.

À 70 ans, le maire de Bécancour aura à décider de son avenir politique en cette année électorale. Tout porte à croire que la tentation sera forte pour solliciter un nouveau mandat alors que plusieurs grands projets pourraient bien débloquer d'ici 2021 dans le parc industriel. Et ses nombreux efforts pour dynamiser sa ville, tant au plan économique que touristique, et ses diverses collaborations avec Trois-Rivières, ne laissent aucunement planer une retraite prochaine.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de La Tuque et son équipe mèneront un important projet en collaboration avec la Ville de La Tuque en 2017. Il s'agit de la revitalisation du parc du lac Saint-Louis, un projet qui va promouvoir, entre autres, la richesse de la culture autochtone. Espérons que le projet servira, comme elle le souhaite, d'exemple de collaboration entre la ville et les partenaires du milieu.

PAR Brigitte Trahan

Daniel McMahon

Le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel McMahon, continuera à composer avec un déficit de fonctionnement de quelque 10 millions $. L'établissement a aussi accumulé une dette de 94 millions $, dont 53 millions $ du côté du fonctionnement. Le recteur espère notamment un réinvestissement rapide de Québec et compte aussi sur la collaboration de la communauté universitaire pour améliorer la situation en 2017.

Alain Fournier

Le procès de l'ex-directeur des équipements Alain Fournier contre l'UQTR pour congédiement abusif devrait connaître un dénouement partiel ou total en 2017. M. Fournier a déjà perdu une première manche contre l'Université, en décembre. Il avait demandé au tribunal de reconnaître l'entente hors cour qu'il avait signée avec l'établissement, au printemps dernier. Le juge a toutefois rejeté la requête. Reste à savoir si le demandeur ira en appel de la décision et poursuivra son procès devant le Tribunal administratif du travail.

Martin Gélinas

L'ex-vice-recteur Martin Gélinas et l'UQTR sont en attente d'un jugement imminent de la commissaire Lyne Thériault du Tribunal administratif du travail relativement au procès intenté par M. Gélinas pour congédiement abusif, en 2013. Ce conflit a eu des échos fréquents dans les médias. M. Gélinas confie lui-même qu'il a hâte de mettre cette affaire derrière lui et de refaire sa vie. Le procès, qui avait débuté en juin 2015, n'a connu son aboutissement qu'en novembre 2016.

Gilles Devault

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade célèbre ses 350 ans d'existence, en 2017. De nombreuses festivités sont au programme de l'année sous la présidence de l'ancien maire, Gilles Devault. Les activités sont offertes tant aux citoyens qu'aux anciens Péradiens ainsi qu'à tous les amis de la municipalité. Un spécial 350e est notamment prévu dans le cadre du Festival de la pêche aux petits poissons des chenaux qui se déroulera du 28 janvier au 12 février.

Alain Gélinas

L'appel logé par SNC-Lavalin dans le dossier de la pyrrhotite sera enfin entendu à l'automne 2017. Les victimes espèrent que le jugement leur permettra de récupérer les sommes colossales qu'elles ont dû investir pour réparer leur maison. La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite, avec en tête son président Alain Gélinas, aura encore du pain sur la planche, en 2017. À la lumière de la découverte de cas de pyrrhotite au Connecticut, la CAVP détient une arme de plus pour convaincre Ottawa d'adopter une norme plus sévère sur la pyrrhotite dans la béton afin d'empêcher que de nouveaux drames surviennent.

Pierre-Olivier Tremblay

Le nouveau recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Pierre-Olivier Tremblay et son équipe ne manqueront pas de travail, en 2017. Le Sanctuaire continue en effet à déployer beaucoup d'énergie afin de multiplier le nombre de ses visiteurs et de ses donateurs et ainsi faire face, par le biais du tourisme religieux et de nouveaux partenariats, à l'accroissement du coût de la vie et aux frais imposants reliés à l'entretien des bâtiments et du site.

Sonya Auclair

La municipalité de Batiscan, avec la mairesse Sonya Auclair, devra se présenter devant les tribunaux, en 2017, afin de régler un conflit d'usage avec quelques-uns de ses citoyens, riverains du fleuve. Il serait interdit de placer des piquets, poteaux et autres entraves, de même que des véhicules récréatifs dans la zone inondable au bord du fleuve, selon les règlements du gouvernement. La municipalité indique qu'elle tente de faire respecter cette réglementation gouvernementale, mais les citoyens touchés par cette affaire sont en désaccord.