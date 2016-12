Une pause... avant le retour de la neige

(Trois-Rivières) La Mauricie et le Centre-du-Québec ont évité le pire de la bombe météorologique qui a frappé le Québec jeudi et vendredi. Mais Dame Nature ne laissera pas un long répit à la population, puisque deux systèmes se profilent à l'horizon.

Entre 15 et 20 cm de neige sont tombés sur la Mauricie, et 25 sur le Centre-du-Québec, durant la journée de jeudi, précipitations qui se sont poursuivies jusque dans la nuit. C'est plus à l'est que la tempête a fait son oeuvre, puisque 30 cm sont tombés sur la région de Québec, tout comme en Gaspésie. Le système a poursuivi son chemin vendredi et la ville de Sept-Îles a eu droit à plus de 40 cm de neige.

«C'est pas mal les chiffres que nous avions prévu. Pour la Mauricie, c'est un peu comme pour Montréal», explique le météorologiste d'Environnement Canada Robert Michaud.

Ce dernier garde toutefois un oeil sur deux systèmes qui devraient rapidement ramener les nuages au-dessus du Québec. Le premier devrait apporter entre 5 et 10 cm de neige en Mauricie lors de la nuit du réveillon du nouvel an.

Quant à la deuxième dépression, plus importante, elle donnera lieu à un cocktail de précipitations sur la région mardi prochain. De la pluie, de la neige et de la pluie verglaçante pourraient être au rendez-vous.

Non seulement la région n'a-t-elle pas été ensevelie sous la neige, mais sur les routes, l'hécatombe prévisible n'a pas eu lieu. Il y a bien eu quelques incidents, mais aucun conducteur n'a été blessé gravement. Que de la tôle froissée!

«Le secteur qui a été le plus problématique a été celui de l'autoroutier au Centre-du-Québec. Il y a eu quelques embardées et sorties de routes, mais finalement, il n'y avait rien de grave qui a nécessité la fermeture de l'autoroute. On peut dire que ç'a bien été», mentionne la sergente Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec.

