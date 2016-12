La région y a goûté!

Sur les routes, les autorités ont dénombré des dizaines de sorties de routes, principalement sur les autoroutes, et quelques accidents. Heureusement, il y a eu beaucoup plus de tôle froissée que de blessés.

Si la neige complique la vie des automobilistes, elle fait certainement le bonheur des centres de plein air et des clubs de motoneiges.

«C'est certain que cette neige va nous aider. Nos sentiers vont être surfacés en grande partie vendredi. Il faut par contre rester

prudent à l'approche des cours d'eau», a lancé le président du Club motoneige de La Tuque, Claude Gagnon.

Par contre, l'ouverture complète d'un des sentiers du club a été retardée à la semaine prochaine, des travaux seront effectués pour dégager les arbres qui bloquent l'accès près de Wemotaci.

Au club motoneige Mattawin, les motoneigistes sont déjà au rendez-vous.

«Tous nos sentiers sont surfacés! On a passablement d'achalandage. [...] On connaît un beau début de saison. On a de la neige et chaque fois qu'elle tombe, elle est bienvenue», a commenté Marie-Josée Marineau du Club motoneige Mattawin.

Au Club de motoneiges de la Mauricie, l'ouverture complète est une question de temps. On se réjouit de cette neige qui tombe en attendant que la rivière Saint-Maurice soit gelée.

«La saison est commencée à certains endroits, mais la rivière Saint-Maurice n'est toujours pas balisée. La neige va aider à faire un bon fond», a expliqué Kevin Vézina, responsable des communications pour le Club.