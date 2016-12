Église Saint-Paul: «Les gens sont fiers de leur église»

Le sous-sol de l'endroit avait été aménagé sobrement aux couleurs de Noël afin de créer une ambiance semblable à ce qu'on retrouve habituellement à l'étage.

«C'était beaucoup plus convivial et chaleureux. Quand c'est une messe dans la grande église, les gens se retrouvent tous dans leur petit coin, alors que cette fois, ils devaient être plus proches et se tasser. Ç'a eu pour effet de créer une atmosphère différente, plus chaleureuse», ajoute-t-il.

L'accès à la salle principale de l'église avait été interdit pour des raisons de sécurité et les fidèles n'ont pas été en mesure de voir l'étendue des dégâts de leur lieu de culte depuis plusieurs décennies pour certains. M. Donaldson mentionne qu'il a eu droit à un vent de sympathie de la part des fidèles, dont plusieurs avaient regardé les images du sinistre dans les médias.

«On a vu à quel point les gens sont fiers de leur église. Nous avons eu des commentaires comme quoi certains voulaient démarrer une collecte de fonds. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mouvement, puisque nous allons attendre les prochains développements et ce que les travaux vont impliquer.»

Le président des marguilliers, Michel Venne, préfère attendre de connaître les conclusions de l'enquête des assureurs avant d'amorcer une collecte de fonds.

«Il y a beaucoup de gens qui ont appelé, ils sont attachés à leur église à Grand-Mère. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. À mon avis, ce ne sera pas difficile si nous devons organiser quelque chose. Nous l'avons fait dans le passé. Mais c'est préférable d'attendre et de ne pas mettre la charrue devant les boeufs.»

Les dirigeants de l'église devront eux aussi faire preuve de patience, puisqu'avec le temps des Fêtes, le processus d'analyse de la situation par les assureurs est au ralenti.

La rupture d'un coude dans le système de gicleurs situé dans le grenier de l'église avait causé de lourds dommages dans les murs de l'endroit. L'eau, qui s'écoulait du plafond jusque dans la salle principale, a endommagé le plâtre recouvrant le plafond, les murs et les colonnes, et des bancs ont aussi été touchés. Une fresque située au haut du dôme de l'église s'était même détachée sous le poids de l'eau. Même le sous-sol du bâtiment n'avait pas été épargné. Mercredi, le dôme central, lieu où a eu lieu la fuite, présentait encore un risque d'effondrement.

Depuis ce temps, des déshumidificateurs fonctionnent sans arrêt afin d'éviter que les dommages ne s'aggravent. C'est lorsque le bois aura repris sa forme qu'il sera possible de connaître l'étendue des travaux nécessaires.

En attendant, le sous-sol de l'église sera de nouveau mis à contribution pour les célébrations lors des prochains mois.