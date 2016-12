Le Centre local d'emploi de La Tuque deviendra un bureau de Services Québec à compter du 5 janvier prochain. Les services de la SAAQ y seront désormais offerts. Ce bureau sera accrédité à titre de mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Il prendra le relais de la Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice qui était mandataire depuis quelques années. La population de la Haute-Mauricie aura donc accès à une gamme élargie de services sous un même toit: des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives, des services de solidarité sociale. Aussi, des services d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation ainsi que les services du Registre foncier du Québec, auxquels d'ajouteront les services liés à l'immatriculation et aux permis de conduire de la SAAQ.