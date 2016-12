Une fin d'année glacée!

(Trois-Rivières) La glace a volé la vedette, mardi matin, après le cocktail météo qui s'est abattu dans la région en début de semaine. Ceux qui circulaient à pied s'en sont d'ailleurs rapidement aperçus. Malgré tout, la température aura causé plus de peur que de mal.

À la Sécurité publique de Trois-Rivières, on a répertorié que quelques incidents, deux accidents matériels et un accident hors route.

Les amateurs de ski alpin, pour leur part, ont pu pratiquer leur sport préféré malgré les précipitations de la veille tant du côté de la station de ski Vallée du parc que de Ski La Tuque en Haute-Mauricie. Les skieurs se sont présentés en très grand nombre à La Tuque.

«C'est magnifique ici. On a été chanceux. La mauvaise température a fini tôt. On a pu travailler les pistes. Les gens s'amusent et cet événement-là est déjà dans le passé. Il y a beaucoup de monde», a fait savoir Hélène Pelletier, directrice de Ski La Tuque.

Au Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, où l'on connaît un des meilleurs débuts de saison depuis plusieurs années, plus d'une centaine de personnes ont pu profiter des sentiers. Il faut dire que la température était particulièrement clémente pour jouer dehors.

«Les gens viennent quand même! Ils aiment ça pratiquer le patin. On leur disait de faire attention. Ils sont repartis bien heureux de leur journée», a mentionné Thérèse Deslauriers, directrice administrative du Domaine de la forêt perdue.

Il fallait toutefois faire preuve de prudence dans les sentiers «pour ne pas tomber les fesses dans l'eau». On attend les amateurs de plein air en grand nombre mercredi alors que les conditions devraient être excellentes.

«On a répondu à beaucoup d'appels, vraiment beaucoup. On a suggéré aux gens d'attendre à mercredi s'il voulait avoir une meilleure qualité de glace», a souligné Mme Deslauriers.

Par ailleurs, d'autres endroits dans la région ont dû mettre leurs activités en pause en raison des précipitations du début de semaine.

C'est le cas du Parc de l'île Saint-Quentin qui a fermé ses portes en raison de la pluie.

Le club Énergie CMB a également fermé ses sentiers. On peut lire sur leur site Web qu'en raison du verglas, «les sentiers ne sont plus praticables et la quantité de neige est insuffisante pour passer le traceur. [...] Les activités du centre devraient recommencer le vendredi 30 décembre».

En début de journée mardi, un peu plus de 2000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité. La situation est rentrée dans l'ordre au courant de la journée.

Mercredi, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des températures stables aux alentours de moins 6 du côté de Trois-Rivières. Le scénario devrait être sensiblement le même à La Tuque avec un maximum de moins 10.