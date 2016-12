Les dix événements de l'année à Shawinigan

Alors que des référendums consultatifs avaient confirmé l'approbation du projet d'assainissement des eaux usées autour du lac à la Tortue, la Ville de Shawinigan a décidé de soumettre une nouvelle demande de subvention dans un programme plus généreux. Mais le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire n'a toujours pas confirmé son approbation. Rien n'est jamais simple dans ce dossier, comme les citoyens ont pu le constater lorsque la Ville a empêché les représentants d'une firme de leur présenter une technologie alternative, en juin, en changeant les serrures du centre communautaire Lupien loué pour l'occasion.

La direction de l'entreprise Nemaska Lithium est passée par toute la gamme des émotions en 2016. Contestation pour le changement de zonage, manifestation controversée lors de la tenue de registre devant l'hôtel de ville et finalement, approbation du projet par la population en début d'année. Puis, confirmation de la participation de plusieurs partenaires, prise de possession d'une partie du site de Produits forestiers Résolu et arrivée des premiers employés. La mise en exploitation est prévue lors du premier trimestre de 2017.

Après vingt ans de relations difficiles avec le ministère de l'Environnement, la Ville de Shawinigan et une citoyenne, l'entreprise Fer & Métaux Garand et l'administration municipale se sont finalement entendues sur des mesures qui permettront au ferrailleur de poursuivre ses activités aux limites d'un quartier résidentiel, tout en prévoyant des mesures d'atténuation pour le voisinage. Par la suite, Janine Milette a obtenu une compensation de 191 000 $ de la Ville et de l'entreprise pour sa maison, deux terrains, un petit bout de rue et surtout, pour les inconvénients subis au fil des années.