Avis d'ébullition préventif à Trois-Rivières-Ouest

L'avis a été émis de manière préventive par la Ville, mardi matin. Il concerne environ 10 200 citoyens habitant à l'intérieur du périmètre situé au sud de l'autoroute 40 et du boulevard des Chenaux, à l'ouest de la rivière Milette, au nord du chemin Walter-Dupont et de la rue Quirion et à l'est des rues Ardennes et Sabrevois.

Un avis sera diffusé dès que les citoyens pourront recommencer à boire l'eau du robinet sans la faire bouillir.

Durant l'avis d'ébullition, il faut éviter d'utiliser l'eau du robinet pour boire, préparer des breuvages, laver et préparer des aliments mangés crus comme des légumes ou des fruits, préparer des glaçons ou se laver les dents.

Il faut également jeter les glaçons, boissons ou aliments préparés après la date de l'avis, avec l'eau du robinet.