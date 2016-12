La messe de minuit tombe à l'eau

C'est vers 22 h que le curé de l'endroit, le prêtre François Donaldson, a reçu un coup de fil qui lui signalait qu'une alarme avait été déclenchée par le système de gicleurs de l'endroit. Rendu sur place, il a vite constaté que la situation était grave.

«C'était comme le son des chutes Niagara, mais il faisait noir et on ne voyait rien. Avant de pouvoir éteindre le système, il a avant tout fallu s'assurer qu'il n'y avait pas réellement d'incendie dans l'un des trois étages du bâtiment. Après de longues minutes, on a finalement arrêté l'eau de couler, pour constater qu'un coude s'était détaché dans la tuyauterie», explique le père Donaldson.

L'ironie du sort est que le système de gicleurs avait été inspecté dans les derniers mois.

«On venait tout juste de rénover le système et de le mettre en ordre. Des bouts de tuyau avaient été changés pour éviter des fuites et ça nous avait coûté 50 000 $. Tout avait été testé, on avait fait ça pour prévenir un événement de la sorte. Mais comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables», mentionne le président des marguilliers, Michel Venne.