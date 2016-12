Pas de barbecue à Noël !

La Mauricie et le Centre-du-Québec vivront une veille de Noël garnie de quelques centimètres de neige qui tomberont surtout en matinée. Les deux centimètres attendus devraient être au sol alors que les magasins seront encore ouverts, ce qui veut dire que les routes seront agréables lorsque les gens visiteront parents et amis.

«Ce sont de bonnes nouvelles pour cette année, contrairement aux deux dernières années où on avait eu des températures très douces, confie André Monette, météorologue et chef d'équipe à MétéoMedia. En 2015, il a fait 12 degrés à Trois-Rivières le 24 décembre.»

Les températures pour la veille de Noël seront autour du point de congélation. La température va baisser jusqu'à -15 degrés durant la nuit du 24 au 25 décembre. Le ciel continuera d'être dégagé durant la journée de Noël, avec une température de -3 degrés. Les routes devraient être en parfaite condition pour faciliter les nombreux déplacements.

Si la fin de semaine réserve du temps calme, le début de la semaine sera plus animé. Une dépression provenant du golfe du Mexique arrivera lundi et apportera des précipitations importantes. Sauf que ce système apporte aussi de la douceur.

«On attend 20 mm de précipitations. C'est sûr qu'on n'aura pas que de la neige, car les systèmes provenant du sud apportent de l'air chaud. Il peut y avoir une partie en neige, en grésil, en verglas et en pluie», dit M. Monette.

Le plus fort de la dépression se déroulera lundi après-midi et lundi soir, de même que durant le début de la nuit. La température va grimper jusqu'à 5 degrés durant la journée de mardi. Par la suite, le thermomètre va redescendre pour atteindre -6 degrés mercredi. La température sera autour de -16 degrés la nuit, ce qui correspond aux normales de saison.

Il est tôt pour prévoir le temps qu'il fera au jour de l'An. Une chose semble acquise: il n'y aura pas de redoux ou de vague de grand froid à partir du 28 décembre.

Entre-temps, les amateurs de sport d'hiver pourront s'en donner à coeur joie, que ce soit sur les pentes de Vallée du parc et de Ski La Tuque (qui ouvre ses pistes vendredi après-midi) ou dans les sentiers glacés du Domaine de la forêt perdue. Les pistes de ski de fond et de raquette du Baluchon sont ouvertes. Le club Énergie CMB a aussi ouvert des pistes pour les skieurs de fond et les raquetteurs.

Le redoux annoncé pour le début de la semaine incite toutefois la Ville de Trois-Rivières à fermer ses patinoires dès vendredi. La situation sera réévaluée le 27 décembre.