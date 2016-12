L'actualité régionale en bref

Le précédent contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2013. Rappelons que le projet de loi 110 impose des ententes d'au moins cinq ans dans le secteur municipal. Les syndiqués ont obtenu des augmentations salariales de 12 % étalées sur cinq ans: 2 % en 2014 et 2015, 3 % en 2016, puis 2,5 % en 2017 et 2018. Le contrat touche une quinzaine d'employés.

«Quand j'avais appris ça, j'avais perdu connaissance!», image-t-il. «Ce n'était pas une bonne nouvelle. On est retourné à la table avec de nouveaux négociateurs. Nous avons maintenant une entente valide et nous allons de l'avant avec ça.»

«Nous avons une entente qui est gagnant-gagnant», estime Jean St-Louis, conseiller municipal et membre du comité de négociation. «On ajoute le vendredi et nous avons toujours maintenu que si on manquait de monde, on mettrait du monde.»

La guerre d'usure entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Municipalité de Saint-Boniface et les élus est terminée. En assemblée générale, les employés viennent d'accepter les termes d'un nouveau contrat de travail de cinq ans qui tourne la page sur un automne assez agité.

Les horaires des services de transport en commun de Trois-Rivières et de Shawinigan seront modifiés pour la période des Fêtes.

Du côté de la Société de transport de Trois-Rivières, le service sera offert selon l'horaire régulier (derniers départs à 19 h 15) les 24 et 31 décembre, il n'y aura aucun service le 25 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier et l'horaire du dimanche (aux 60 minutes de 8 h 45 à 19 h 10) sera en vigueur le 26 décembre.

Pour ce qui est de la Régie de transport en commun de Shawinigan, aucun service ne sera offert les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Les 24 et 31 décembre, seulement le circuit 3 sera en opération et le dernier départ se fera à 17 h 30.