 La chaleur donne des maux de tête aux chasseurs 

(La Tuque) Les records de température font certainement des heureux, mais la chaleur cause aussi des maux de tête alors que la saison de la chasse bat son plein. Les chasseurs doivent faire vite et bien au risque de perdre de centaines de livres de viande de gibier.

Cette viande est une denrée très périssable qui peut rapidement devenir insalubre. Il est donc primordial de faire vite, et de prendre les mesures d'hygiène appropriées.

«Ceux qui perdent leur viande dans la majorité des cas, ce sont eux qui ont laissé leur original complet. Ils vont l'éviscérer, mais ils ne coupent aucune artère alors le sang reste dans la bête. [...] Le fait qu'elle ne se vide pas de son sang, c'est ce qui fait surir une bête avec la chaleur», a lancé d'entrée de jeu Henrick Moisan, propriétaire de la Boucherie de gibier.

«C'est une bombe à retardement», assure-t-il.

Henrick Moisan estime qu'une bête peut devenir incomestible en 24 heures si l'on n'en prend pas soin adéquatement. Il martèle que les chasseurs doivent s'adapter de plus en plus à la température.

«Il y a 20 ans, il y avait de la neige parfois. Les températures chaudes étaient très exceptionnelles à cette période de l'année. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Les températures changent, et cette année c'est extrême. La nouvelle génération de chasseurs s'est adaptée, mais ce n'est pas tout le monde. Les vieilles habitudes ne sont pas toujours bonnes», indique-t-il.

«Il faut le rentrer en chambre froide le plus vite possible pour sauver la viande. Il n'y a pas 50 manières avec des températures comme ça», a ajouté Henrick Moisan.

Dans le passé, le boucher latuquois a dû refuser de prendre des bêtes dans sa boucherie, mais pas cette année.

«C'est clair que s'il n'est pas bon ou que j'ai un doute, je les retourne. Je ne veux pas rentrer de bactéries et encore moins travailler sur une viande qui n'est pas bonne. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, une viande qui n'est pas bonne ça sent mauvais, il y a la couleur, les mouches... Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est facile à savoir dès que la bête arrive», a-t-il expliqué.