L'ancien champion de ski acrobatique Yves La Roche a prononcé une conférence, mercredi soir, au profit de la Fondation prévention suicide les Deux Rives, qui appuie le Centre de prévention du suicide Accalmie. La résilience et la capacité à se relever après une épreuve étaient au coeur du discours qu'a tenu celui qui est handicapé depuis qu'il a été impliqué dans un grave accident de parapente et dont le fils s'est enlevé la vie.

Quatre étudiants en sciences informatiques et mathématiques du Cégep de Trois-Rivières ont terminé premiers au classement de la compétition de piratage informatique tenue au Collège Bois-de-Boulogne le 11 mars. Alexandre Rousseau, Olivier Turcotte, Mathieu Dugré et Martin Pouliot se sont distingués dans cette compétition de piratage éthique sous la formule de «capture the Flag». Ils devaient résoudre des défis techniques de type cryptographie, stéganographie, pénétration web et injection SQL. Ils ont mérité un prix en argent Amazon de 100 $ chacun.

Le Défi Mouille-toi pour le cancer présente sa 5e édition, le dimanche 23 avril, de 6 h 30 à 18 h 30, au centre sportif de l'École nationale de police du Québec sous la présidence d'honneur de l'équipe ambassadrice et de deux nageuses d'espoir Valérie Beaudet et Valérie Gauthier pour l'édition 2017. Cette année, l'objectif est d'amasser la somme de 34 226 $. En atteignant ce montant, Mouille-toi pour le cancer réalise un second objectif, soit réunir 150 000 $ pour la cause en cinq ans.

Les donateurs peuvent faire un don directement via le site Internet http://www.mouilletoi.com/. Il est possible de recevoir un reçu aux fins d'impôt pour tout don. L'argent est remis au Relais pour la vie Nicolet-Bécancour et à la Société canadienne du cancer. Durant la journée du défi, une exposition de photos sous le thème Soulager des maux avec des mots sera présentée dans le gymnase.