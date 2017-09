Au programme des prochains jours

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts de la région.

Concert de musique acadienne traditionnelle et folklorique

Avant-dernier spectacle de la série Concerts intimes, l'Écho de l'Acadie fera résonner ses accords folkloriques et traditionnels le 1er octobre à la Nouvelle Scène. Ce groupe rassemble dix musiciens et chanteurs dont la majorité est d'origine acadienne. La soirée promet « une virée dans la contrée de la Sagouine, avec toute l'effervescence, la joie de vivre et le petit supplément d'âme qui habite ces gens de coeur. » Renseignements : www.retraiteenaction.ca/concerts-intimes-11/

Rencontre avec la slameuse primée Amélie Prévost

Dans le cadre de la sortie de l'ouvrage Corps Flottants, publié aux éditions Neige-Galerie, avec des oeuvres graphiques de Steve Poutré, la librairie et galerie d'art Bouquinart (110, rue Principale Unité 1) organise une lecture et une rencontre publique avec l'auteure Amélie Prévost le 1er octobre de 14 h 30 à 15 h 30. Également slameuse, Amélie Prévost a remporté la Coupe du monde de slam à Paris en 2016. Un lancement du livre sera organisé par l'éditeur la même journée, de 17 h à 19 h, au Troquet, 41 rue Laval à Gatineau. Renseignements : 819-332-3334

Les gagnants de Sélections 2017 dévoilés

Jusqu'au 17 octobre, la Galerie d'Art Trinity du Centre des Arts Shenkman accueille l'exposition des participants du concours Sélections du Conseil des Arts AOE visant à promouvoir les oeuvres d'artistes locaux. Le public pourra voter pour le Prix Choix du public pendant toute la durée de l'exposition. Une quarantaine d'artistes se partagent l'affiche, utilisant 11 médiums différents. Cette année, les prix ont été décernés à Luc Fortier pour sa peinture à l'acrylique intitulée Taratatanana ainsi qu'à Oscar Jocson pour sa peinture à l'acrylique intitulée The Wolves et à Anna Wagner-Ott, une artiste spécialisée dans l'encaustique, pour son oeuvre Glow from Within. La galerie est ouverte au public du lundi au dimanche, de 8 h 30 à 22 h 30. Renseignements : www.artsoe.ca/fr/programmes/selections.aspx

Le Petit Chicago et ses coups de blues

Déjà un quart de siècle, et bientôt son 200e spectacle... La Virée Blues Moosehead a convié la moitié des artistes présents à sa toute première édition pour lancer sa 25ème saison. Venus du Texas pour l'occasion, Jo Hell & The Red Roosters avec leurs invités, de Montréal, Eric Farran (The Ramblers) et Kenny Dupree (Kenny Dupree & The Sound Brigade) se donnent rendez-vous le 27 septembre, dès 20 h, au Bar Le Petit Chicago, 50 Promenade du Portage, dans le secteur du Vieux Hull. Billets disponibles à la porte : 20 $. Renseignements : www.vireeblues.ca

Chantons dans les champs à la ferme Moore !

Le Choeur classique de l'Outaouais investit la Ferme Moore pour célébrer en chants les Journées de la culture. Au programme : mini-prestation et répétition du Choeur dans un décor bucolique, exploration de la Ferme et présentation de ses bâtiments patrimoniaux. Intitulée « Chantons dans les champs ! », cette activité gratuite se déroulera le 1er octobre, de 15 h à 16 h 30 à à la Ferme Moore (670, boul. Alexandre-Taché). Renseignements : choeurclassiqueoutaouais.ca ou lafermemoore.ca

Tournée des Créateurs de la Petite-Nation