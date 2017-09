Au programme des prochains jours

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts de la région.

Lancement des nouveaux opus de David Ménard, samedi

Lauréat des Prix de poésie Trillium 2016 et prix des Écrivains francophones d'Amérique 2016, l'auteur David Ménard propose en cette rentrée un recueil de poésie, Le ciel à gagner (Éditions l'Interligne) ainsi qu'un récit, L'autre ciel (Éditions Prise de Parole), qui paraissent respectivement les 13 et 26 septembre. Le ciel à gagner évoque l'enfer du neuf à cinq et sur les relations humaines et « déshumaines » au travail. Il s'intéresse aux employés dont les ambitions de carrière et les rêves ont été déçus. L'autre ciel raconte l'histoire de Marie-Madeleine, une «prostituée nouvel âge qui se déplace au gré de ses hauts le coeur et qui reste au pied de toutes les croix». Obsédée par son besoin de se faire autre et belle, Marie-Madeleine se rend dans une clinique où «l'on a l'habitude des coeurs malades comme le sien», pour subir un changement de sexe. Le lancement officiel des deux opus aura lieu au Buzz Restaurant (374 rue Bank) le 23 septembre, dès 13 h. Renseignements : 613 748-0850, poste 2

Paul Martin, ancien premier ministre du Canada, à la Série Signatures de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

Animée par Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, la Série Signatures propose des rencontres inédites avec des personnalités invitées à évoquer une partie de la collection qu'elles connaissent bien, soit parce qu'elles ont fait un don d'archives à BAC ou soit à titre d'experts. Le 21 septembre, de midi et quart à 13 h 15, l'ancien premier ministre du Canada, Paul Martin, présentera des documents provenant de son propre fonds d'archives, aujourd'hui détenus par BAC. L'entretien se déroulera en anglais avec traduction simultanée en français et aura lieu à Bibliothèque et Archives Canada (395, rue Wellington, 2e étage). Renseignements et inscriptions : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/serie-signatures-Paul-Martin.aspx

Retour du Wakefield Doc Fest

Mini-festival documentaire de Wakefield, le FDW revient à l'affiche du 22 au 24 septembre en présentant une sélection de cinq documentaires contemporains du Canada et d'ailleurs, agrémentés de séances de discussions. Tous les films sont en anglais (ou surtitrés en anglais) et plusieurs ont déjà remporté de prestigieuses récompenses en festivals. Parmi eux, le documentaire Rebels on pointe, (22 septembre à 19h30), sur la troupe d'hommes new-yorkaise Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, audacieusement rompue au répertoire classique et que l'on a pu découvrir au CNA en février. La projection (23 septembre à 19h30) du documentaire Theater of life, portant sur le gaspillage alimentaire. sera animée par son réalisateur Peter Svatek. Renseignements : wakefielddocfest.ca

Les Journées du chant choral

Organisé par le Conservatoire de musique de Gatineau et la Commission scolaire des Draveurs, en partenariat avec le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, cet événement rassemble les passionnés de l'art choral en offrant des ateliers, causeries et répétitions. Hélène Boucher, professeure et flûtiste, et Robert Ingari, professeur, compositeur et chef de choeur, feront partie des animateurs conviés à transmettre leur savoir les 22 et 23 septembre prochains au Conservatoire de musique de Gatineau et à l'École secondaire De La Salle. Ces Journées s'adressent avant tout aux passionnés de chant choral, enseignants de musique, choristes et chefs de choeur débutants et expérimentés, sachant, ou non, lire la musique. Inscriptions : 50 $. Renseignements : (819) 772-3283

Une nouvelle série à la Galerie Montcalm

La Galerie Montcalm offre aux amateurs d'art et de mieux-être une toute nouvelle façon de découvrir ses expositions. Avec la série Harmonie, la programmation s'enrichit d'activités spéciales reliées au corps, à l'esprit et à la notion de bonheur. Un atelier d'initiation à la danse en cercle sacré avec Diane Schreiner aura lieu le 20 septembre, dès 18h15 à la galerie. Activité ouverte à tous; les participants intéressés n'ont besoin d'aucune expérience en danse. Prévoir des vêtements et chaussures confortables. Renseignements : (819) 595-7488

