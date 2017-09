Le seuil psychologique du million est franchi

C'est que, sans le savoir, elle est devenue, peu après 13h30, le millionième visiteur à franchir l'entrée de l'exposition d'art horticole de Gatineau, MosaïCanada150.

Alors qu'en début de saison, les pronostics les plus optimistes laissaient entrevoir la possibilité que 800 000 personnes puissent visiter l'expo florale, dans les faits, en à peine 70 jours, on aura atteint le million.

La Britanno-Colombienne Leanne Brophy et son mari Greg, accompagnés d'amis de Terre-Neuve, sont donc devenus les coqueluches de la journée, étonnés eux-mêmes de tout ce cérémonial.

- «Nous sommes venus visiter nos amis dans la région de la Capitale nationale. Lors de notre voyage, une dame sur le vol m'a dit que si nous avions à choisir qu'une seule activité pendant notre séjour, il faudrait absolument que ce soit MosaïCanada», a déclaré Mme Brophy durant la courte conférence de presse qui a suivi son arrivée.

Bon premier

Pour la plupart des événements emblématiques de la région - comme les Grands feux du Casino, Bal de Neige et la Fête du Canada - on calcule que près de 15% des visiteurs proviennent de l'extérieur de la région immédiate de l'événement, nous dit Kim Murray de MosaïCanada. Or, on observe un taux de touristes et d'excursionnistes venant de l'extérieur nettement plus élevé à MosaïCanada. Des données compilées auprès de 1500 visiteurs de l'expo gatinoise révèlent que 28 % d'entre eux résident dans d'autres villes du Québec, 17 % viennent d'autres provinces canadiennes et 8 % sont issus de pays étrangers, dont le tiers des États-Unis.

Lorsque la météo est clémente, comme samedi, c'est ni plus ni moins 10 000 personnes qui franchissent l'entrée du parc floral, en un seul jour.

Visiblement ravie, la créatrice de l'exposition, Lise Cormier, a laissé entendre au journal Le Droit qu'une nouvelle édition des «mosaïcultures» de Gatineau était une possibilité pour l'an prochain, mais rien n'est encore confirmé.