Au programme des prochains jours

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts de la région.

Shirley Van Dusen, Une Rétrospective

Ses tableaux font partie de collections privées et publiques prestigieuses dans le monde entier, incluant celles des premiers ministres Pierre Elliott Trudeau, (1919-2000) et Brian Mulroney, du National Press Club d'Ottawa et de Washington DC, ainsi que de la Banque du Canada. À 91 ans, Van Dusen continue de peindre de façon prolifique. Elle est membre à vie de la Société d'aquarelle d'Ottawa, enseignante d'art et auteure. La galerie Cube lui consacre une rétrospective, du 5 au 24 septembre. Renseignements : 613-728-1750 ou cubegallery.ca

Robert Paquette en concert intime

Originaire de Sudbury, Robert Paquette est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus actifs de l'Ontario français. Pour son concert du 8 septembre, à 19h, présenté à La Nouvelle Scène, il offrira une sélection de chansons tirées de ses six albums en français ainsi que quelques compositions inédites, et sera accompagné du multi-instrumentiste Peter Cliche. Les billets sont en vente à la librairie du Soleil d'Ottawa et de Gatineau. Cet événement fait partie de la série Concerts intimes organisée par Retrait en Action pour célébrer son 20e anniversaire et les 150 ans de la Confédération. Renseignements : http://www.retraiteenaction.ca/concerts-intimes-11

Lancement du prix Coup de coeur 2017

En partenariat avec la Ville de Gatineau et le Réseau-BIBLIO de l'Outaouais, l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais (AAAO) invite ses membres à soumettre leurs oeuvres au prix Coup de coeur 2017. Sont admissibles tous les membres de l'AAAO qui ont publié un livre entre janvier et décembre 2016, peu importe le nombre de pages, le genre et l'édition (à compte d'auteur ou maison d'édition reconnue), le sexe et l'âge. Les auteurs peuvent soumettre plus d'une oeuvre si plusieurs sont parues au cours de l'année 2016. Une première sélection de 5 ouvrages soumis sera faite par un jury constitué de professionnels du domaine littéraire et culturel. Le prix sera ensuite décerné par vote du public dans les bibliothèques du Réseau-BIBLIO et les bibliothèques de la Ville de Gatineau. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 17 septembre. Renseignements : 819-770-3339

Vernissage de l'exposition The state of parenthesis*

La galerie devient, le temps d'une exposition, un espace littéraire. Tel est le concept de The state of parenthesis*, une nouvelle exposition présentée du 6 septembre au 14 octobre à la Galerie de l'UQO sous le commissariat de Marie-Hélène Leblanc. Oeuvres et textes on été sélectionnés pour leur propension à questionner, manipuler et façonner les mots, dans leur matérialité et dans leur effacement. Cette exposition collective réunit des projets de Simon Bertrand, Stefan Brüggemann, Jean-Max Colard, Cindy Dumais, Marc-Olivier Hamelin, Sophie Jodoin, Christos Pantieras et Karina Pawlikowski. Le vernissage aura lieu mercredi 6 septembre, à 17h. Renseignements : http://galerie.uqo.ca

Le Choeur classique de l'Outaouais recrute de nouveaux membres

Le Choeur classique de l'Outaouais (CCO) invite de nouveaux choristes à se joindre à la formation, en particulier, des chanteurs expérimentés dans les pupitres d'altos, de ténors et de basses. Les auditions auront lieu les 5 et les 12 septembre entre 17h et 19h avant les répétitions du Choeur, à l'École de musique de l'Outaouais (855 boul. de la Gappe, 3e étage). Les personnes qui souhaitent assister à la répétition du 5 septembre avant de prendre leur décision sont les bienvenues. Sous la direction de Tiphaine Legrand, le CCO se distingue depuis plus de 30 ans par la présentation d'oeuvres chorales classiques traditionnelles et d'oeuvres plus confidentielles. En décembre, le CCO présentera un concert de Noël tout en contraste avec une oeuvre de Mozart (les Vêpres solennelles d'un confesseur) et de la musique baroque bolivienne, alors qu'en avril, son concert printanier sera consacré aux chants russes sacrés et profanes. Renseignements : 819-920-0350

Un documentaire sur la forêt Boucher projeté à Aylmer