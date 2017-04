Au programme des prochains jours

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le 23 avril prochain, l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français (AAOF) rendra hommage à ses membres ayant été récompensés au cours de la dernière année pour leur oeuvre, qui du prix Trillium, qui du prix littéraire Émergence AAOF, qui d'un des trois prix littéraires Le Droit... La poète Sonia Lamontagne et l'auteur et dramaturge Antoine Côté Legault liront des extraits choisis des titres couronnés et signés par Pierre-Luc Bélanger, Andrée Christensen, Julie Huard, Véronique-Marie Kaye, Pierre-Luc Landry, Lisa L'Heureux, Didier Leclair, Éric Mathieu, David Ménard, Gabriel Robichaud et Michèle Vinet. Ces lectures seront accompagnées, littéralement, de desserts concoctés par des pâtissiers. L'événement aura lieu à compter de 14 h, à l'Institut canadien-français d'Ottawa, sis au 316 de la rue Dalhousie. Pour réserver sa place : communications@aaof.ca avant le 21 avril.

Place au théâtre...