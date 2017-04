Au programme des prochains jours

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts de la région.

Concert pascal avec l'orchestre de chambre Thirteen Strings

Devenu une tradition chez cet orchestre établi à Ottawa, le concert La Passion selon saint Mathieu de Bach sera présenté vendredi 14 avril à 19h30 à l'église Dominion Chalmers. Sous la direction de Kevin Mallon, on pourra entendre la mezzo-soprano Marjorie Maltais, le ténor Zach Finkelstein, le baryton Alexander Dobson, la soprano Hélène Brunet ainsi que le ténor Olivier Chartier. Les billets sont disponibles aux boutiques Leading Note, Books on Beechwood, Compact Music et sur le site Internet de l'orchestre. Renseignements : www.thirteenstrings.ca

Lancement du nouvel album de Guy Bélanger au Petit Chicago

Agrandir PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE - Montreal --- Lancement de Guy Belanger au Terminal. --- -28 MARS 2017 -ART # Olivier Jean, La Presse

L'harmoniciste-chanteur donne suite à son travail en studio en proposant un nouvel album, Traces & Scars, son septième en carrière. À découvrir, 10 pièces instrumentales qui naviguent entre folk et blues ainsi que deux chansons dont l'une est interprétée par Luce Dufault. Le lancement de l'opus aura lieu lors d'un concert à l'affiche de la série Virée Blues organisé le 12 avril à 20 h au Petit Chicago, dans le secteur de Vieux-Hull. Le compositeur, à qui l'on doit notamment la trame sonore des films Gaz Bar Blues, Route 132 et Les Mauvaises Herbes, revisitera également son répertoire lors de ce concert dédié au regretté Bob Walsh (1947-2016). Les billets sont en vente sur le site Internet de l'événement et seront disponibles à la porte, au prix de 20$. Renseignements : www.vireeblues.ca

Assemblée publique de la Galerie SAW

La Galerie SAW invite les membres de la communauté culturelle d'Ottawa-Gatineau à son assemblée le 13 avril, de 19 h à 21 h. La réunion exposera les plans architecturaux préliminaires des futures installations de 15 000 pieds carrés, qui comprennent de nouvelles salles, un lieu de présentation multidisciplinaire, un espace de recherche et de production ainsi qu'une cour entièrement rénovée pour accueillir festivals et projections en été. Les participants pourront livrer leurs opinions et idées concernant ce grand projet d'agrandissement de la galerie prévu pour 2018. Les conférenciers invités sont le commissaire Jason St-Laurent, Jean-Philippe Beauchamp et Simon Guibord (équipe de design intérieur, projet d'agrandissement de SAW) et la directrice Tam-Ca Vo-Van. Entrée gratuite. Renseignements : http://www.galeriesawgallery.com ; 613-236-6181

Afrique poétique à la Nouvelle Scène

En partenariat avec le festival Vues d'Afrique, à Montréal, la Nouvelle Scène propose une soirée de courts métrages et de poésie animée par l'auteur-compositeur-interprète Le R (photo), le 15 avril dès 20 h. Au programme : le récit d'une Française partie au Sénégal dans l'espoir de s'y établir (Niofar), celui d'un voyage ne se déroulant pas comme prévu (Nirin), un film d'animation malgache (Rough Life) ainsi qu'un documentaire sur un cinéaste américain ayant grandi au Tchad et qui revient sur son passé après la disparition du son professeur d'arabe (Oustaz). En seconde partie de la soirée, l'auteur-compositeur-interprète Le R nous fera découvrir son récit en mélangeant les sonorités occidentales avec des instruments africains. Renseignements : http://www.nouvellescene.com

Finales régionales de Secondaire en spectacle

Le public est invité à assister aux finales régionales de la 15e édition de Secondaire en spectacle, qui se déroulera les 12 et 13 avril à 19 h, à l'Auditorium Alphonse-Desjardins du Cégep de l'Outaouais (secteur Hull). Cette année, quelque 800 écoliers ont participé aux finales locales de l'événement, présentées dans 14 écoles secondaires francophones de l'Outaouais. Lors de ces finales, deux lauréats de chaque école ont été sélectionnés pour participer aux grandes finales régionales. Deux lauréats seront sélectionnés par soirée, par un jury composé d'experts en art de la scène et représenteront l'Outaouais lors du Rendez-vous panquébécois qui se déroulera à Sorel, du 1er au 4 juin prochain. Une des deux troupes d'animation des finales régionales sera également choisie pour représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois. Les billets sont disponibles sur place au coût de 12 $. Tous les élèves du secondaire pourront entrer gratuitement, sur présentation de leur carte étudiante. Renseignements : http://www.secondaireenspectacle.qc.ca

