Au programme des prochains jours

La 14e édition du festival Quand ça nous chante aura lieu du 09 au 12 février à l'École secondaire catholique L'Escale de Rockland : cet événement, présenté par l'Association des professionnels de la chanson et musique (APCM), en partenariat avec l'École secondaire catholique L'Escale, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, se veut un festival rassembleur et créatif pour plus de 375 élèves des quatre coins de l'Ontario.

Les élèves auront l'occasion de participer à une variété d'ateliers sur les différentes facettes de la création et de l'enregistrement de la musique. Chaque école sera aussi appelée à livrer une prestation musicale de 20 à 40 minutes sur scène devant les festivaliers. En soirée, trois spectacles d'artistes professionnels alliant les styles variés de pop-rock, funk-jazz, électro et hip-hop seront présentés aux festivaliers.

Au programme : l'auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet (9 février), Hey Wow, René Lavoie (saxophone), Geneviève RB et Alain Barbeau (guitare), Ferline Régis, Jason Hutt (violon) ainsi que de Dominique St-Pierre (percussions) le 10 février. Le lendemain, l'affiche présente le trio fransaskois Ponteix, Rayannah et Shawn Jobin.

Renseignements : apcm.ca