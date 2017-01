Carrefour culturel

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts.

Festival Docu de Wakefield

Huit longs métrages documentaires, des films d'ici et d'ailleurs primés, des discussions avec des réalisateurs et des experts invités selon les thématiques explorées, c'est le programme de la 8e édition du Festival Docu de Wakefield qui se tiendra les fins de semaine entre les 4 et 16 février au Centre Wakefield La Pêche. Quant à la Série des matinées du samedi, elle s'articulera autour du thème humain/nature et les quatre films projetés traiteront chacun de notre relation avec la terre et les créatures qui l'habitent. Billets individuels : 15 $. Des laissez-passer sont disponibles pour les week-ends. Renseignements : wakefielddocfest.ca.

Paul Piché à la Grange de Gatineau

Agrandir Paul Piché Simon Séguin-Bertrand, archives Le Droit

L'auteur-compositeur-interprète souligne ses 40 ans de carrière en 2017. Avant son spectacle au Centre Bell à Montréal, le 17 mars, il se produira en version plus intime à la Grange de Gatineau le 11 février dès 20 h. Le guitariste et chanteur québécois offrira un éventail de ses plus grands succès produits sur neuf albums, que ce soit Mon Joe, Ne fais pas ça ou Car je t'aime. Billets de spectacle 39,14$ et souper-spectacle disponible (réservation requise). Renseignements : www.grange.ca ou 819-827-3164.

Inscriptions pour Gatineau prend la scène

Concours visant à faire découvrir les jeunes talents musicaux de la région, Gatineau prend la scène organisé par la Maison de la culture de Gatineau lance sa période d'inscriptions jusqu'au 6 mars. À la clef, un concert sur la grande scène de la Place de la Cité et l'occasion de suivre une formation professionnelle autour de l'écriture, la mise en scène de spectacles ou encore les droits d'auteur. Le formulaire d'inscription est disponible auprès de la Maison de la culture. Les dossiers présentés devront être complets et comprendre un enregistrement de deux pièces musicales originales en français ou un lien YouTube correspondant. Après analyse des dossiers, les candidats retenus (résidents permanents de la région de l'Outaouais, francophones et âgés d'au moins 16 ans le 31 décembre 2016) seront convoqués à une audition. Renseignements : salleodyssee.ca.

Faut placer Pépère

La pièce de théâtre Faut placer Pépère sera présentée le 2 février à 19 h, les 3 et 4 février à 18 h, et le 5 février à midi, au Centre Pauline-Charron du 164, rue Jeanne-Mance à Ottawa. La pièce raconte l'histoire de Harold, âgé de 90 ans, qui est sourd comme un pot, grincheux et radoteur. Sa fille a passé sa vie à se dévouer à lui, mais elle n'en peut plus. Pour de plus amples renseignements, il faut composer le 613-741-0562.

Les Plaisirs du clavecin jouent Les chroniques d'Ana

Les concerts de sonates pour violon et clavecin se poursuivent avec ce programme présenté à la ferme Moore, le 4 février à 19 h 30 : trois sonates entrecoupées de pièces tirées du petit livre d'Ana-Magdalena Bach et d'anecdotes biographiques. L'occasion d'entendre ou réentendre les Sonates pour violon et clavecin de Jean-Sébastien Bach. Avec Chantal Rémillard au violon baroque et Johanne Couture. Une version jeune public sera proposée le lendemain, à 13 h 30, toujours à la ferme Moore. Renseignements : www.plaisirsduclavecin.com.

Piégés dans un zoo humain à la bibliothèque

Agrandir Image tirée du film américain Prison dogs, de Perri Peltz et Geeta Gandbhir, projeté le 18 février.

Le documentaire Piégés dans un zoo humain : d'après le journal d'Abraham Ulrikab, en nomination aux Prix Écrans Canadiens 2017 dans la catégorie Meilleure émission ou série documentaire sur la science ou la nature, sera projeté le mardi 31 janvier, à 19 h, à la bibliothèque Guy-Sanche de Gatineau. Il retrace l'histoire de deux familles inuites du Labrador, qui en 1880, ont quitté leur terre natale pour devenir des attractions de foire en Europe. La projection sera suivie d'une discussion avec France Rivet, auteure du livre Sur les traces d'Abraham Ulrikab, recherchiste pour le documentaire et sélectionnée par les Prix Écrans Canadiens 2017 pour la meilleure recherche éditoriale. Billets : 3 $ pour les résidents de Gatineau / 4,50 $ pour les non-résidents. Renseignements : 819-595-7460.

Nicole Ratté en mode romantique

Agrandir Nicole Ratté Etienne Ranger, archives Le Droit