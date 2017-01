Carrefour culturel

Le Droit Les événements à venir dans le monde des arts.

Hommage à Gabin

L'Alliance Française d'Ottawa (352, rue MacLaren) accueille vendredi 27 janvier la projection de Le Quai des brûmes, qui amorce un cycle de trois films mettant en vedette un monstre sacré du cinéma français, Jean Gabin. La projection, prévue à 18h, sera précédée d'une présentation du film et suivi par une discussion animées par le spécialiste du cinéma Maurice Graffin. L'entrée est libre. Outre ce film de Marcel Carné (1938), le cycle à Jean Gabin comprendra ultérieurement les projections de La Bête humaine (Jean Renoir; 1938 - d'après Émile Zola), le 10 février, et Le président (Henri Verneuil ; 1961), le 24 février (même lieu, même heure, même animateur). Grand connaisseur du cinéma français, Maurice Graffin a été critique, organisateur de cinéclubs et de festivals de cinéma, et animateur d'émissions radiophoniques. L'année 2016 marquait le 40e anniversaire de la disparition de Jean Gabin. Renseignements: af.ca/ottawa/fr/activites-culturelles

Dans les coulisses du MCH

Le Musée canadien de l'histoire organise jeudi 26 janvier une rare visite des laboratoires où ses experts prennent soin des artefacts qui seront exposés dans la salle de l'Histoire canadienne, laquelle rouvrira ses portes le 1er juillet. Cette visite (en français à 17 h 30; en anglais à 18 h 30) d'une durée de 45 minutes. sera l'occasion de mieux comprendre les - nombreuses et minutieuses - étapes préalables à l'exposition des objets de la collection nationale du musée. On pourra observer des experts en conservation à l'oeuvre. L'aire d'entreposage des artefacts abrite entre autres un grand nombre de canots et de mâts totémiques. Le nombre de places étant limité (30 participants par visites), les inscriptions se feront le jour même au bureau d'Accueil. Renseignements: museedelhistoire.ca ; 819-776-7000

Théâtre sociofinancé

Le Théâtre Rouge Écarlate a amorcé une campagne de sociofinancement pour sa production Projet D, proposée du 8 au 11 mars à l'affiche de La Nouvelle Scène. La directrice artistique de cette jeune compagnie, Lisa L'Heureux, propose un projet «éclaté» où trois auteurs de la région - Annie Cloutier, Antoine Côté Legaut et Mishka Lavigne - ont écrit trois trois courtes pièces en s'inspirant d'un même univers scénique, quant à lui conçu par John Doucet. Lisa L'Heureux en signe la mise en scène, assistée de Julie Grethen. Alain Lauzon, Maxine Turcotte et Chloé Tremblay se partageront les rôles. Pour la première fois depuis sa fondation, Le Théâtre Rouge Écarlate s'est doté d'une «équipe complète d'artistes spécialisés dans leurs domaines», explique Mme L'heureux. qui est aussi auteure associée au Théâtre du Trillium. La campagne de financement collaboratif est ainsi une façon de couvrir les coûts plus élevés de cette production. «Gratte-ciel, brouhaha urbain, disparition, coupes de cristal et bain moussant», indique la prémisse de Projet D, qui «abordera la fragilité de l'être condamné à vivre dans un monde contemporain». Renseignements: gofundme.com/xb-projet-d ; nouvellescene.com

Le Brésil à vélo

La série de conférences Les Grands Explorateurs se poursuit le 15 janvier, à la Maison de la culture de Gatineau, par une visite du Brésil à vélo. Le conférencier d'origine française Bertrand Lemeunier partagera ses souvenirs d'une expédition cycliste d'un an (et quelque 9000 km) sur les routes du Brésil. Cette aventure lui aura donné l'occasion de sonder en profondeur le mot « persévérance», alors qu'il roulait sous le soleil brûlant, traversant tant l'Amazonie équatoriale que le sud du pays, au climat hivernal «polaire », découvrant au passage quelques villes colorées, telles Bonito et Rio. Il revient de son expédition avec une perspective à la fois humaine et socioéconomique, mettant en relief «la beauté insaisissable» d'un pays «fait d'ardeur» et de «contrastes «saisissants». «Une épopée qui chamboulera vos certitudes», promet le conférencier, qui a effectué ce périple en compagnie de sa femme. Renseignements: lesgrandsexplorateurs.com/programmation

Carnav'Hull sur la «banquise»

Musique et animations, auteurs et film, ainsi que diverses activités de plein-air attendent les visiteurs au parc Fontaine, rebaptisé «banquise de l'Île de Hull», samedi 28 janvier, dans le cadre de la cinquième édition du Carnav'Hull d'hiver. Petits et grands sont attendus dès 10 h pour profiter, jusqu'à 15h30, d'une journée de défis et de plaisirs d'hiver au centre communautaire et au parc Fontaine où se relayeront DJ et animateurs. Au programme: hockey et patinage libre, balon-balai, défis extérieurs, POUND, baby-foot, bricolage, fabrication de ceintures fléchées et projection de film (à 14h). Il y aura même une foire d'auteurs et d'artisanat. Le Parc Fontaine a d'abord été un lac (Flora), puis un marécage, comblé en 1909. C'est avec ce souvenir à l'esprit que le parc se transformera en «banquise», l'espace d'une journée. Du chili et du chocolat chaud seront servis. La journée est organisée par les Familles Actives et Motivées de l'Île de Hull (FAMIH) et l'Association des Résidents de l'Île de Hull (ARIH). Renseignements: arih.ca ; lesfamih@gmail.com ; 819-770-9241

Un Zombie à Axe Néo7

Le centre Axe Néo7 propose une triple exposition réunissant des oeuvres du duo finlandais composé de Sasha Huber et Petri Saarikko, et d'autres de l'Américain Vincent Tiley à partir du 25 janvier. Jusqu'au 25 février, Sasha Huber et Petri Saarikko, artistes en résidence qui exposent tous pour la première fois au Canada, proposent Remèdes et Perejil, tandis que Vincent Tiley offre The Past Three Nights et The Zombie. Une réception de vernissage se tient ce mercredi 25 janvier, de 19 h à minuit (avec performances de DJ Glory Hull à 19h) au centre d'arts de la rue Hanson. L'entrée est libre. Remèdes est une performance qui explore les croyances personnelles liées à la santé et au bien-être. Chaque participant est invité à apporter un remède causal à un dilemme commun tel qu'une maladie, un fléau ou un malheur spirituel. Perejil (« persil » en espagnol), fait référence au «massacre du Persil» et au génocide du peuple haïtien en 1937, sous dictature de Rafael Trujillo en République Dominicaine. Vincent Tiley crée des combinaisons pour le corps qui sont portées par plusieurs participants lors de performances non chorégraphiées. Renseignements: axeneo7.qc.ca

Quelques concerts