Au programme des prochains jours

Organisée en collaboration avec Slam Outaouais, une formation sera gracieusement offerte dès mardi 17 janvier pour les aspirants slameurs (à partir de 14 ans) qui souhaiteraient se lancer à l'écriture puis au micro.

Les six ateliers prévus permettront aux participants d'acquérir des connaissances de base en slam et en poésie, tant pratiques que théoriques.

Les séances se dérouleront sous la supervision d'une slameuse aguerrie et se tiendront en six ateliers les 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, de 18 h 30 à 20 h 30, à la bibliothèque Guy-Sanche.

Inscriptions obligatoires.

Renseignements : 819-595-2002 (Ville de Gatineau).