Le Fury se tire dans le pied

L'équipe ottavienne n'a qu'elle même à blâmer pour son revers fatidique de 1-0 contre une équipe qui a dû se défendre en infériorité numérique après un carton rouge dès la 40e minute de jeu.

Pire, les Islanders ont inscrit le seul but du match alors qu'ils évoluaient déjà à 10 joueurs au tout début de la deuxième demie. Malgré ce net avantage, le Fury a été blanchi pour la première fois en huit matches. Avec trois parties à jouer à la saison régulière, il a chuté au 13e rang de sa conférence. Il a maintenant six points de retard sur l'équipe de huitième place, la dernière qui obtiendra son laissez-passer pour les séries.

Mathématiquement, c'est encore possible avec trois victoires consécutives, mais pour y arriver, il faudrait que plusieurs clubs devant le Fury se mettent à perdre. Deuxièmement, il faudrait qu'Ottawa gagne un premier match sous les ordres de Julian De Guzman, qui n'a pas encore une victoire à sa fiche après neuf matches (0-3-6).

Mercredi soir, un but de Ropapa Mensah a justement permis aux Islanders (9-14-7) de devancer le Fury (7-10-12) par un point au classement. À leurs trois derniers matches, Ottawa affrontera trois clubs qualifiés pour les séries. Le défi s'annonce titanesque.

La défaite du Fury met fin à une série de cinq matches nuls. Encore une fois, ce revers sera difficile à avaler parce que les hommes de Julian De Guzman ont dominé toutes les phases du jeu sans en être récompensés. Ils ont eu le ballon pendant 61 % du match. Ils ont doublé les Islanders 6-3 au chapitre des tirs au but. Ils ont gagné plus de duels à un contre un, ont obtenu plus de corners et ont complété beaucoup plus de passes.

L'entraîneur-chef ne s'est pas défilé et a fait son mea culpa après le match.

« Je tiens à m'excuser auprès de l'organisation et de nos partisans pour ce résultat. Je me sens responsable à cause de mes décisions sur notre alignement et notre système de jeu. Ç'a causé notre perte. L'équipe s'est laissée tomber elle-même. Nous devons tous nous regarder dans le miroir pour nous demander ce que nous voulons. C'est une question de grandir pour devenir de meilleurs professionnels. »