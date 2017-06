L'Impact se contente d'un match nul de 1-1 face au TFC

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

MONTRÉAL

Un but controversé et un penalty raté. Encore une fois, le duel entre l'Impact de Montréal et le Toronto FC n'a pas déçu alors que les deux équipes ont finalement fait match nul 1-1, mercredi, dans la première manche de la finale du Championnat canadien de soccer.