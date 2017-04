Watson veut accueillir la FIFA à Ottawa

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, serait ravi que la capitale puisse accueillir un match de la Coupe du monde de soccer 2026, advenant que la FIFA retienne la candidature commune du Canada, des États-Unis et du Mexique pour l'organisation du tournoi.

« On m'a parlé de ça il y a quelques mois déjà et j'aimerais bien qu'un match ait lieu dans la capitale, mais je ne sais pas si nos installations sont assez grosses. [...] Ce serait incroyable. En même temps, je ne sais pas si Toronto, Montréal et Vancouver ne voudraient pas se partager les matches », a-t-il dit.

M. Watson a rappelé qu'Ottawa avait fait du « très bon travail » en accueillant des joutes de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2007 et de la Coupe du monde féminine en 2015.

Lors du dépôt de la candidature conjointe à New York lundi, les organisateurs ont indiqué que le Canada pourrait être l'hôte de dix matches. La sélection du ou des pays hôtes du tournoi aura lieu en 2020.