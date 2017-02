Ballou et Choinière, des étoiles locales potentielles

MONTRÉAL - S'il y a des jeunes joueurs qui sont prêts à voler du temps de jeu aux vétérans de l'Impact de Montréal, ce sont les milieux de terrain Ballou Jean-Yves Tabla et David Choinière.

Questionné au sujet du duo cette semaine, l'entraîneur Mauro Biello a dit qu'il « ne pense pas avoir vu du talent comme ça au Québec au cours des 30 dernières années ».

Ballou, qui est âgé de 17 ans, et Choinière, 19 ans, sont perçus comme deux éléments clés de l'avenir de l'Impact. Ballou espère obtenir des départs cette saison.

« Ça va dépendre de moi, de comment je fais », a-t-il dit cette semaine.

Quand on lui a demandé ce qu'il allait devoir faire pour impressionner Biello, Ballou a répondu : « Marquer des buts et réussir des combinaisons. L'entraîneur aime quand vous avez le ballon au pied, que vous tirez et que vous marquez.

«Je n'ai pas peur. Je suis confiant.»

Ballou, qui mesure cinq pieds neuf pouces, a signé un contrat pour la prochaine saison de la MLS en novembre. Il a brillé au sein de l'académie de l'équipe et avec le FC Montréal en USL, en récoltant cinq buts et cinq aides en 2016. Il s'est souvent entraîné avec l'équipe de MLS la saison dernière, ce qui lui a permis de côtoyer Didier Drogba, avec qui il partage des origines ivoiriennes.

Ses plus beaux moments sont survenus lors d'une victoire de 2-1 du Canada contre l'Angleterre chez les moins de 20 ans en mars dernier, ce qui aurait alors suscité un intérêt des grands clubs anglais comme Chelsea, Arsenal et Manchester City, ainsi que lors d'un match amical contre l'AS Roma devant une salle comble au stade Saputo en août.

Ballou, dont la famille a déménagé à Montréal quand il était enfant, a évolué pour le Canada chez les moins de 17 ans en 2014, quand il était âgé de 15 ans. Et malgré son jeune âge, il a été nommé meilleur joueur au Canada chez les moins de 20 ans en 2016.

«Nous pouvons voir le talent, ça ne fait pas de doute, a dit Biello au sujet de Ballou. Mais il faut comprendre qu'il n'est âgé que de 17 ans. Nous devons le faire progresser de la bonne manière, mais vous pouvez voir ses habiletés à l'entraînement. Il s'est aussi démarqué contre Roma parce que ce qu'il a fait n'est pas facile, surtout contre une équipe comme celle-là. Il a démontré sa maturité et sa confiance en ses habiletés.

«Nous voulons qu'il continue à se développer. Nous espérons qu'il devienne un jour le joueur clé que nous pensons qu'il peut devenir.»

La direction de l'Impact a déjà mentionné souhaiter un jour compter sur un noyau de joueurs locaux au sein de son XI partant, comme dans ses jours avant son transfert en MLS. Présentement, le seul partant local est le Brossardois de 37 ans Patrice Bernier. L'arrière réserviste Wandrille Lefèvre est natif de France, mais il détient la citoyenneté canadienne et il est un produit de l'académie.

Il y a quelques autres diplômés de l'académie au sein de la formation, incluant l'attaquant sporadiquement utilisé Anthony Jackson-Hamel. Les autres sont surtout employés dans le championnat canadien ou les matches amicaux.