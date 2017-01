Un quatrième titre de joueur de l'année pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo a remporté le titre de joueur de l'année de la FIFA pour la quatrième fois, lui qui a guidé le Portugal et le Real Madrid à des titres majeurs sur la scène européenne en 2016.

Associated Press

Il a été préféré à Lionel Messi et à Antoine Griezmann.

«Wow, wow, wow, s'est exclamé Ronaldo au moment d'accepter son prix. 2016 a été la meilleure année de ma carrière», a-t-il ajouté en portugais.

Ronaldo a obtenu 34,54% des points au scrutin mené auprès des capitaines et entraîneurs des équipes nationales, certains membres des médias et en ligne. Messi a obtenu 26,32% des points et Griezmann, 7,53.

Du côté canadien, le capitaine de la sélection nationale, Julian de Guzman, a voté en faveur de Ronaldo, suivi de Messi et de l'Uruguayen Luis Suarez. L'entraîneur-chef par intérim de l'équipe nationale, Michael Findlay, a quand à lui choisi Ronaldo devant Messi et le Polonais Robert Lewandowski.

Ce quatrième titre de Ronaldo lui permet de réduire l'écart le séparant du quintuple vainqueur Messi, deuxième au scrutin à chacune des victoires de Ronaldo.

Ronaldo a connu une année faste en 2016 avec des titres à l'Euro, dans la Ligue des champions, à la Coupe du monde des clubs, en plus d'être nommé meilleur joueur de l'UEFA et du magazine France Football.

Le FC Barcelone, le club de Messi, a remporté le championnat de la ligue espagnole et la Coupe du roi, mais il a subi une défaite en tant que capitaine de l'équipe argentine en finale de la Copa America.

Griezmann, avec la France et l'Atletico Madrid, s'est pour sa part incliné face aux équipes de Ronaldo.

Les entraîneurs de Ronaldo en club et en sélection ont été écartés. C'est l'entraîneur-chef de Leicester, Claudio Ranieri, qui a gagné le titre d'entraîneur de l'année à la suite de la surprenante conquête du titre de son club.

«Ce qui s'est produit l'an dernier, c'est étrange. Les dieux du soccer avaient décidé que Leicester devait gagner», a déclaré Ranieri, qui en était à sa première saison dans ce petit club anglais.