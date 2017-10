Les Sénateurs ont encore du pain sur la planche

Lorsqu'il a officiellement pris fin avec le revers de 9-2 contre le Canadien samedi au centre Bell, ils n'étaient pas fâchés d'en avoir fini avec ce passage obligé.

« C'est long, un camp d'entraînement. C'est vraiment le cas. C'est un test physique et mental. Nous sommes passés au travers et maintenant, ça va commencer pour de vrai. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous avons un groupe qui n'a pas peur du travail. Le vrai travail commence jeudi », a souligné le vétéran défenseur Dion Phaneuf en parlant du match inaugural du calendrier régulier, jeudi contre les Capitals de Washington.

Après une journée de congé dimanche, les Sénateurs auront encore trois jours d'entraînement afin de se préparer pour le lancement de la saison de leur 25e anniversaire d'entrée dans la LNH.

« Pour nous, ces trois séances vont être les plus importantes de l'année, a déclaré l'attaquant Mark Stone, nouvel assistant capitaine du club cette saison. Nous avons des raisons d'être un peu inquiets alors que nous avons "pondu un oeuf" (samedi) même si nous avions un assez bon alignement pour notre dernier match préparatoire. On a une journée de congé pour faire le vide et après, il va falloir revenir se mettre au travail. Ça va être trois dures journées d'entraînement. »

« Personne n'aime perdre de cette façon, c'est certain, que ce soit en match hors-concours ou non... Nous allons rentrer à la maison, profiter d'une journée de congé bien méritée à la fin d'un long camp et nous allons profiter de trois bonnes journées de pratique pour revenir au style de jeu qui nous permet de connaître du succès », a renchéri Phaneuf.

Au lendemain de l'annonce de sa signature d'une prolongation de contrat de deux ans, ses coéquipiers n'ont vraiment pas aidé le gardien partant Craig Anderson, qui devait jouer les 60 minutes contre Montréal sauf qu'il a été retiré à la faveur de Mike Condon après avoir alloué six buts sur 30 tirs en 43:52 minutes de jeu.

« C'est malheureux qu'il ait fallu sortir Andy de ce match, il n'a pas joué beaucoup pendant la présaison et là, on l'a abandonné à lui-même, a dit Stone. On doit retrouver notre identité au cours des prochains jours. On a joué du hockey run and gun contre des clubs qui aiment ce style, et ce n'est pas le nôtre, ça ne l'a jamais été. Il faut qu'on se rappelle qu'une présence 50-50 est une bonne présence. On s'en parlait l'an passé et ça arrive encore maintenant, quand on se fait compter un but, on essaie trop vite de répliquer, il faut juste s'en tenir à notre programme, ce qu'on n'a pas fait (la semaine dernière) », soulignait Stone, auteur d'un des deux buts des siens contre Carey Price (Kyle Turris a réussi l'autre en début de rencontre.

À l'infirmerie

Les trois prochaines journées d'entraînement devraient permettre de déterminer si le capitaine Erik Karlsson et le centre Derick Brassard pourront commencer la saison régulière en même temps que les autres alors qu'ils se remettent d'opérations à une cheville et une épaule, respectivement. Guy Boucher était assez optimiste dans les deux cas samedi soir, disant dans le cas de Karlsson « qu'il est possible que nous ayons un boni », tandis que Brassard « avait l'air en grande forme », après avoir obtenu le feu vert des médecins vendredi pour commencer à encaisser des mises en échec lors des entraînements.